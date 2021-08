„Es ist einfach ein Fehler“: Söder kritisiert USA scharf für Truppenabzug aus Afghanistan

Anzeige

Anzeige

Unterschleißheim. CSU-Chef Markus Söder hat die Entscheidung der USA zum Truppenabzug aus Afghanistan als Fehler bezeichnet. „Es ist einfach ein Fehler gewesen, ich kann es nicht anders sagen“, sagte er am Dienstagabend beim offiziellen Wahlkampfauftakt der CSU in Unterschleißheim bei München.

Was derzeit in Afghanistan passiere, sei beschämend, und es sei die Pflicht des Westen, alle Menschen aus dem Land zu holen, die sich in den vergangenen Jahren zu den westlichen Werten bekannt hätten. Dies gelte ausdrücklich auch für alle afghanischen Ortskräfte. „Das ist eine moralische Verpflichtung“, betonte Söder.

Söder fordert Afghanistan-Konferenz

Söder plädierte zudem für eine Afghanistan-Konferenz mit allen Anrainerländern, um das weitere Vorgehen sowie den Umgang mit den Taliban zu diskutieren.

Anzeige

+++Alle Entwicklungen rund um Afghanistan im Liveticker+++

Seit der Machtübernahme der Taliban in Kabul vor einer Woche sind westliche Staaten unter Hochdruck dabei, ihre Staatsbürger, afghanische Ortskräfte, die für ihre Truppen gearbeitet haben, und weitere Schutzbedürftige auszufliegen. Zehntausende haben es bereits aus dem Land geschafft. Ein Rückzug der westlichen Truppen in wenigen Tagen dürfte bedeuten, dass unzählige Menschen zurückgelassen werden, die unter der Taliban-Herrschaft um ihr Leben fürchten.