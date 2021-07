Kabul: Raketen schlagen in der Nähe des Präsidentenpalastes ein

Anzeige

Kabul. In der Nähe des Präsidentenpalastes in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Dienstag mindestens drei Raketen eingeschlagen. Die Geschosse landeten außerhalb des schwer gesicherten Amtssitzes von Präsident Aschraf Ghani und verletzten niemanden, wie ein Sprecher des Innenministeriums erklärte. Ghani wollte am Dienstag eine Ansprache zum muslimischen Opferfest Eid ul-Adha halten.

Zu dem Raketenangriff bekannte sich niemand. Der Präsidentenpalast liegt in der sogenannten Grünen Zone, die mit Betonwänden und Stacheldraht gesichert ist. Die Straßen in der Umgebung des Amtssitzes des Präsidenten sind seit langem gesperrt.

Die USA und die Nato stehen kurz vor dem Abschluss ihres Rückzugs aus Afghanistan. Es wird befürchtet, dass das vom Krieg verwüstete Land noch tiefer in Chaos und Gewalt versinken könnte.