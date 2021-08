Pro Asyl fordert sofortige Notaufnahme aller gefährdeten Menschen aus Afghanistan

Anzeige

Berlin. Pro Asyl hat eine sofortige Notaufnahme gefährdeter Menschen aus Afghanistan gefordert. „Der jüngst erfolgte Abschiebestopp nach Afghanistan ist richtig und war längst überfällig. Doch nun müssen weitere Schritte folgen: Ortskräfte und ihre Angehörigen müssen ebenso wie Menschen, die auf ein Visum zum Familiennachzug warten, schnellstmöglich ausgeflogen werden”, rief die Menschenrechtsorganisation die Bundesregierung zum Handeln auf.

Die Sicherheitslage in dem von Krisen gebeutelten Land verschlechtert sich rasant. Nach dem Abzug der internationalen Truppen bringen die Taliban immer weitere Teile des Landes unter ihre Kontrolle. Drei Großstädte, darunter die Hauptstadt Kabul, waren am Freitagmorgen noch in der Hand der Regierung.

„Wettlauf gegen die Zeit”

„Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, gefährdete Menschen über Kabul zu retten – bevor auch diese Stadt fällt und damit der Fluchtweg per Flugzeug versperrt wird”, hieß es von Pro Asyl weiter. Täglich würden verzweifelte Menschen bei Pro Asyl anrufen. Etwa Ortskräfte, die nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen, um Hilfe zu bekommen. Oder Afghanen in Deutschland, die um ihre Familie in Afghanistan bangen und schon seit Monaten in der endlosen Schleife des Familiennachzugs hängen. Diese Situation sei unerträglich.

Die Bundesregierung müsse die seit Kurzem bestehende Hotline für Ortskräfte, die bereits eine Aufnahmezusage haben, erweitern, um den Menschen Auskunft zu erteilen und sie nicht im Unklaren zu lassen, forderte Pro Asyl weiter. Auch müssten Anträge zum Familiennachzug umgehend bearbeitet werden. Allein an den Deutschen Botschaften in Islamabad (Pakistan) und Neu-Delhi (Indien), die für Familiennachzug aus Afghanistan zuständig sind, würden derzeit rund 3000 Menschen auf einen Termin warten, um einen Visaantrag stellen zu dürfen. „Ihnen steht es rechtlich zu, zu ihren in Deutschland lebenden, engsten Familienangehörigen zu ziehen, die hier einen Schutzstatus erhalten haben.”

Evakuierungen „dringend überfällig”

Immer mehr Regierungen würden überdies planen, ihre Bürger zu evakuieren. Auch Evakuierungsmaßnahmen vonseiten Deutschlands seien “dringend überfällig”. Außenminister Heiko Maas (SPD) hatte am Donnerstag angekündigt, dass derzeit ein bis zwei Charterflüge vorbereitet würden, um noch vor Ende des Monats “eine größere Anzahl von Menschen” aus Afghanistan auszufliegen. Dabei dürfte es vor allem auch um die ehemaligen afghanischen Ortskräfte gehen, die für die Bundeswehr, das Auswärtige Amt oder andere Bundesministerien in Afghanistan tätig waren.

Seit Wochen gibt es Kritik daran, dass die Rückführung zu langsam erfolge. Deswegen hat die Bundesregierung bereits entschieden, die Visaerteilung auch erst nach Ankunft in Deutschland zu ermöglichen. Nach Angaben von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) ist derzeit das Haupthindernis, dass die Ortskräfte für die Ausreise afghanische Reisepässe benötigen, die angeblich nur schleppend von den afghanischen Behörden ausgestellt werden.

Pro Asyl fordert Aufnahmeprogramm für Frauen- und Demokratierechtler

Für Pro Asyl ist klar: „Die Zeit für bürokratische Prüfverfahren ist abgelaufen. Es ist geradezu peinlich, dass die Bundesregierung noch nicht einmal eine Kontaktadresse veröffentlicht, an die schutzsuchende Afghanen sich wenden können, während Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer die Schuld für die langsamen Verfahren allein der afghanischen Regierung zuschiebt.”

Außerdem hält die Organisation ein Aufnahmeprogramm für alle Afghanen und Afghaninnen für nötig, die in den vergangenen Jahren für Frauenrechte, Demokratie und eine freie Gesellschaft gearbeitet haben – und die aufgrund ihrer Arbeit nun zur Zielscheibe der Taliban würden. „Wir haben es mit einer Ausnahmesituation zu tun. Es gilt, jetzt so viele Menschenleben zu retten wie möglich”, forderte Geschäftsführer Günter Burkhardt laut Mitteilung.

Video Afghanistan: Taliban nehmen Kandahar ein 1:14 min Die Taliban nähern sich auf ihrem Eroberungsfeldzug durch Afghanistan der Hauptstadt Kabul. © Reuters

Seehofer für schnelle Ausreise von Ortskräften

Unterdessen sprach sich Bundesinnenminister Horst Seehofer für eine rasche Ausreise der Ortskräfte aus. “Die Situation in Afghanistan wird immer bedrohlicher”, erklärte der CSU-Politiker am Freitag in Berlin. „Ob Charterflüge oder Visaerteilung nach Ankunft in Deutschland: Ich unterstütze alle Maßnahmen, die eine schnelle Ausreise unserer Ortskräfte und ihrer Familien ermöglichen”, versprach Seehofer. „Ich habe immer gesagt und ich wiederhole: Am Innenministerium wird die zügige Ausreise der Ortskräfte und ihrer Familien nicht scheitern. Für Bürokratie ist keine Zeit, wir müssen handeln.”

Am Mittwoch hatte er bereits entschieden, Abschiebungen nach Afghanistan auszusetzen. Er war damit von seiner Position abgerückt, dass es legitim sei, Straftäter in das Land zurückzuschicken.

Pro Asyl kritisiert Bamf

Am Freitag wurde zudem bekannt, dass das Bamf vorerst keine Entscheidungen mehr über Asylanträge von Afghanen und Afghaninnen treffen will. Die Behörde will einem Bericht zufolge auf den neuen Lagebericht zu Afghanistan des Auswärtigen Amts warten. Pro Asyl kritisierte den Entscheidungsstopp. „Afghanen brauchen Schutz. Es gibt keine sicheren Gebiete in Afghanistan, es gibt keinen internen Schutz vor der Taliban”, hieß es. Die Fiktion der angeblich sicheren Gebiete sei in sich zusammengebrochen. „Wer verfolgt ist, braucht Schutz und darf nicht durch einen Entscheidungsstopp monatelang in der Wahrnehmung seiner Rechte als Flüchtling, zum Beispiel beim Familiennachzug, ausgebremst werden.”