Afghanistan: Neun Kinder sterben bei Explosion

Kabul. Bei einer Explosion im Osten Afghanistans sind nach Angaben des Büros eines von den Taliban eingesetzten Gouverneurs am Montag neun Kinder getötet und vier verwundet worden. In einer Erklärung des Gouverneurs hieß es, die Explosion nahe der pakistanischen Grenze habe sich ereignet, als ein Wagen, der Lebensmittel verkaufte, im Bezirk Lalopar in der Provinz Nangarhar auf eine alte, nicht explodierte Mörsergranate traf. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht verfügbar.

Die Provinz ist das Hauptquartier der mit den Taliban rivalisierenden Terrororganisation Islamischer Staat, die seit der Übernahme der Macht durch die Taliban Mitte August mehrere Anschläge auf die neuen Machthaber verübt hat. Der IS ist bereits seit 2014 in Afghanistan aktiv und hat Dutzende Anschläge verübt, die sich zumeist gegen die schiitische Minderheit des Landes richteten.

Explosion alter Kampfmittel ist keine Seltenheit

Weiterhin gehört Afghanistan zu den Ländern mit den meisten nicht explodierten Landminen und anderen Kampfmitteln aus den jahrzehntelangen Kriegen und Konflikten des Landes. Wenn diese Munition explodiert, sind die Opfer oft Kinder.