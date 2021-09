Talibankreise: Mullah Baradar wird Regierungschef in Afghanistan

Anzeige

Kabul. Knapp drei Wochen nach der Talibanmachtübernahme in Afghanistan nimmt die Regierung der radikalen Islamisten Form an. Der Chef des Talibanpolitbüros, Mullah Baradar, werde die Regierung in Kabul leiten, verlautete am Freitag aus Talibankreisen. Der Sohn des gestorbenen Talibangründers Mullah Omar, Mullah Mohammad Jakub, werde eine hochrangige Position in der Regierung einnehmen, sagten drei mit den Vorgängen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Mit der Vorstellung einer Talibanregierung wird in Kürze gerechnet. Bereits am Donnerstag erklärten Talibanvertreter, im Präsidentenpalast von Kabul werde dafür eine Zeremonie vorbereitet.

Westen muss über Anerkennung einer Talibanregierung entscheiden

Angesichts eines drohenden Zusammenbruchs der Wirtschaft sind die Taliban darauf angewiesen, dass internationale Geldgeber der Führung Legitimität zusprechen. Die USA und die EU haben eine förmliche Anerkennung der Regierung davon abhängig gemacht, dass die Islamisten ihren Ankündigungen zum Schutz von Menschenrechten Taten folgen lassen. Mit der Regierungsbildung wächst der Druck auf den Westen, über eine Anerkennung einer Talibanregierung zu entscheiden.