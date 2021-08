KSK bringt Münchner Familie aus Kabul in Sicherheit

Anzeige

Anzeige

München. Sie wollten vor der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan noch ein letztes Mal Angehörige in Kabul besuchen. Doch dann ging alles ganz schnell und die Münchner Familie konnte das Land nicht mehr verlassen. Nun ist die Familie nach einer Woche in Angst in Sicherheit, berichten mehrere Medien, darunter die „Süddeutsche Zeitung“ und der „Spiegel“.

Am Sonntagnachmittag soll die Familie demnach mit einer Bundeswehrmaschine aus dem Land gebracht worden sein. Der „Spiegel“ zitiert einen Freund der Familie, Jonathan Schmidt-Dominé, der annimmt, dass sie nach Taschkent gebracht worden seien.

Die Mutter und ihre Kinder, zwölf und 19 Jahre alt, hätten mehrere Tage versucht, auf das Gelände des Flughafens von Kabul zu kommen. Am Samstagabend hätten Bundeswehrsoldaten des Kommando Spezialkräfte (KSK) sie schließlich an einem der Tore abgeholt.

Das Schicksal der Familie sorgt bereits seit einer Woche für politische Empörung. Zunächst hieß es, dass nur die beiden Kinder ausgeflogen werden, die Mutter aber in Afghanistan bleiben müsse. Grund dafür sei die Staatsbürgerschaft der Mutter, die nicht deutsch sei. Sie habe lediglich eine Niederlassungserlaubnis in Deutschland. Wie die „SZ“ in ihrem Bericht aber schreibt, sind diese Informationen nicht bestätigt.

Anzeige

Video Bisher 18.000 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen 1:37 min Bisher haben Flüge, wie unter anderem die der US-Luftwaffe, insgesamt 18.000 Menschen gerettet. Diese Zahlen teilte die Nato offiziell mit. © Reuters

In dem Beitrag heißt es weiter, dass das Auswärtige Amt sich um die Evakuierung verschiedener Personengruppen bemühe. „Dieser Kreis umfasst auch Mitglieder der Kernfamilie von deutschen Staatsangehörigen, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, insbesondere auch die Eltern von minderjährigen deutschen Kindern“, wird das Auswärtige Amt zitiert.