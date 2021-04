Kramp-Karrenbauer rechnet mit Nato-Abzug aus Afghanistan im September

Anzeige

Berlin. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer geht davon aus, dass die Nato-Staaten am Mittwoch den gemeinsamen Abzug aus Afghanistan zum 11. September beschließen werden.

„Wir haben immer gesagt, wir gehen gemeinsam rein, wir gehen gemeinsam raus“, sagte sie am Mittwoch im ARD-„Morgenmagazin“. „Ich stehe für einen geordneten Abzug. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir das heute so beschließen werden.“

Am Dienstag war bekannt geworden, dass die USA als größter Truppensteller ihre Soldaten aus Afghanistan nach 20 Jahren zum 11. September abziehen wollen - dem 20. Jahrestag der Terroranschläge von New York und Washington. Am Mittwoch wollen die Außen- und Verteidigungsminister der Nato-Staaten darüber beraten.

Kramp-Karrenbauer machte klar, dass der Abzug der US-Soldaten auch den Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan bedeuten wird. „Das würde bedeuten, dass wir unsere Planungen auch in der Nato mit den Planungen der USA synchronisieren.“

Die USA wollen am 1. Mai mit dem Abzug beginnen und ihn bis zum 11. September abgeschlossen haben.