Herat und Kandahar fallen: Taliban erobern Großstädte Afghanistans

Kabul. Nach den ländlichen Regionen erobern die militant-islamistischen Taliban jetzt die Großstädte: Die zweit- und drittgrößten Städte Afghanistans, Herat und Kandahar, sind am Donnerstag an die militant-islamistischen Taliban gefallen. Die wichtigsten Regierungseinrichtungen von Herat im Westen des Landes seien in den Händen der Islamisten, bestätigten drei lokale Behördenvertreter der Deutschen Presse-Agentur.

Kurze Zeit später haben die Taliban auch die Provinzhauptstadt Kandahar erobert, in der zuletzt mehr als 600.000 Menschen lebten. Die Stadt im Süden Afghanistans sei am Donnerstagabend unter die Kontrolle der Rebellen geraten, sagten Regierungsbeamte. Regierungsvertretern sei es gelungen, den Flughafen zu erreichen und zu Flugzeugen zu fliehen.

Erst am Donnerstagmorgen (Ortszeit) war die strategische Stadt Gasni im Südosten gefallen. Die Taliban kontrollieren damit insgesamt zwölf der 34 Provinzhauptstädte Afghanistans, während sich westliche Truppen zurückziehen.

Außenminister Heiko Maas hat die in Afghanistan vorrückenden Taliban davor gewarnt, ein Kalifat in dem umkämpften Land zu errichten.

Afghanistan: Wochenlange Angriffe auf Herat

Dem Fall der historischen Stadt Herat mit geschätzt 600.000 Einwohnern waren wochenlange Angriffe auf die Stadt vorausgegangen. Die Taliban konnten zunächst von den Sicherheitskräften und Milizen des dort heimischen Politikers und ehemaligen Kriegsfürsten Ismail Chan in Schach gehalten und teils auch wieder zurückgedrängt werden.

Provinzräte berichteten seit Donnerstagnachmittag (Ortszeit) von zunehmenden Gefechten in Herat. Die Taliban seien aus dem Osten in die Stadt vorgedrungen und bis zu 200 Meter an den Gouverneurssitz gelangt. Die Milizen von Ismail Chan seien im Westen der Stadt damit beschäftigt gewesen, einen Angriff der Islamisten abzuwehren. Auch vom Norden seien sie vorgerückt, sagte ein weiterer Provinzrat.

Am Donnerstagabend (Ortszeit) seien schließlich der Gouverneurspalast, das Polizeihauptquartier und das Gefängnis unter Kontrolle der Taliban gewesen. Die Islamisten hätten, wie schon in anderen von ihnen eroberten Städten, die Gefangenen freigelassen. Die Sicherheitskräfte hätten nicht gekämpft, erklärte der Provinzrat Ghulam Habib Haschimi.

Volksaufstand in Afghanistan wehrte sich gegen Eroberung der Taliban

Nur die kürzlich von Ismail Chan zusammengesammelten Kräfte des Volksaufstandes hätten sich gegen die Übernahme der Stadt gewehrt, sagte Haschimi weiter. Der Gouverneur und andere Offizielle hätten sich in eine Militärbasis in der Nähe des Flughafens zurückgezogen. Es war unmittelbar nicht klar, wo sich Ismail Chan befand, der als einer der Führer der Nordallianz 2001 den USA geholfen hatte, die Taliban zu vertreiben.

In den vergangenen Wochen waren die Taliban laut lokalen Behördenvertretern immer wieder für Kurzangriffe in die Stadt eingedrungen und hätten sich dann sofort wieder zurückgezogen. Damit und mit in sozialen Medien verbreiteten Selfies von sich in der Stadt hätten sie Schrecken unter den Bürgern verbreitet, sagte der Sprecher des Gouverneurs der Provinz von Herat.

Erst am Donnerstagvormittag (Ortszeit) war die strategische Stadt Gasni im Südosten des Landes an die Taliban gefallen. Am Donnerstagabend (Ortszeit) gab es zudem Berichte, die zweitgrößte Stadt des Landes, Kandahar, könnte von den Islamisten erobert worden sein. Die Telefonverbindungen in die Provinz funktionierten nicht.

12 der 34 Provinzhauptstädte in Afghanistan in der Hand der Taliban

Mit den Städten Kandahar und Herat sind in weniger als einer Woche 12 der 34 Provinzhauptstädte an die Islamisten gefallen. Der überwiegende Teil davon liegt im Norden des Landes. Gasni liegt von all den gefallenen Städten Kabul am nächsten.

Seit dem Beginn des US- und Nato-Truppenabzugs der USA Anfang Mai haben die Taliban massive Gebietsgewinne verzeichnet. Die Islamisten hatten von 1996 bis zur US-geführten Intervention 2001 weite Teile Afghanistans unter ihrer Kontrolle. Inzwischen ist der Abzug zu mehr als 95 Prozent abgeschlossen. Auch die deutsche Bundeswehr und die Soldaten anderer Nato-Länder haben Afghanistan bereits verlassen.

Angesichts dieses rasanten Eroberungszuges rechnen US-Geheimdienste einem Medienbericht zufolge damit, dass die Hauptstadt Kabul in 30 bis 90 Tagen in die Hände der Islamisten fallen könnte, berichtete die „Washington Post“ diese Woche unter Berufung auf nicht genannte Quellen in den US-Geheimdiensten.

US-Präsident Joe Biden verteidigte am Dienstag den Abzug des US-Militärs. Die Afghanen müssten nun „selbst kämpfen, um ihren Staat kämpfen“, sagte er unter anderem im Weißen Haus in Washington.

Die USA kündigten an, das Personal ihrer Botschaft in Kabul zu reduzieren und kurzfristig 3000 zusätzliche Soldaten nach Afghanistan zu schicken, die bei der Evakuierung der Mitarbeiter helfen sollten. Großbritannien wollte 600 Soldaten einsetzen, um die Ausreise von Briten aus Afghanistan zu sichern.