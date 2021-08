Appell von Afghanistan-Helfern: Ortskräfte haben ihr Leben für Deutsche riskiert

Anzeige

Berlin. Frühere und aktive Beschäftigte der deutschen Entwicklungszusammenarbeit in Afghanistan haben die Bundesregierung in einem eindringlichen Appell zur Aufnahme auch ehemaliger Ortskräfte aufgerufen. Die Lage der lokalen Kräfte sei dramatisch, schrieben mehr als 80 Frauen und Männer in einem am Freitag veröffentlichten offenen Brief.

Man sei sehr besorgt darüber, dass sich die derzeitigen Schutzmaßnahmen nur an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter richteten, die entweder aktuell für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit arbeiten oder dies innerhalb der vergangenen zwei Jahre getan haben.

Lokale Kräfte im Stich gelassen

Die meisten anderen ehemaligen lokalen Kräfte drohten jetzt im Stich gelassen zu werden, und es werde das Risiko in Kauf genommen, dass sie von den Taliban für ihr Engagement zur Rechenschaft gezogen würden.

Dabei hätten sie in Extremsituationen ihr Leben riskiert, um etwa bei Anschlägen bedrohte internationale – insbesondere deutsche Kolleginnen und Kollegen aus Gefahrenzonen zu retten.

„Ohne die Ortskräfte wäre die deutsche Entwicklungszusammenarbeit völlig unmöglich gewesen“, betonen die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner, von denen die meisten für die staatliche Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) tätig sind oder waren.

Diese westlich orientierten, gebildeten und mehrsprachigen Kollegen wären ungeachtet der moralischen Verpflichtung, sie aufzunehmen, ein Gewinn für die deutsche Gesellschaft. Es gebe im Aufenthaltsgesetz genau für solche Situationen eine Rechtsgrundlage, um eine Aufnahmezusage zu erteilen, betonten die Helferinnen und Helfern in ihrem Brief an die Bundesregierung.