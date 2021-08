Afghanistan: Bundesregierung stoppt Gelder für Entwicklungshilfe aus Deutschland

Anzeige

Anzeige

Berlin/Kabul. Nach der faktischen Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan hat die Bundesregierung die staatliche Entwicklungshilfe für das Land ausgesetzt. Das sagte Entwicklungsminister Gerd Müller am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur und der “Rheinischen Post”.

+++ Alle Entwicklungen in Afghanistan hier im Liveblog +++

Wegen anhaltender Konflikte ist Afghanistan seit Jahren auf Entwicklungshilfe aus dem Ausland angewiesen. Die Bundesregierung erwartete im Gegenzug von der afghanischen Regierung die Wahrung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption.

Anzeige

Maas: Afghanistan-Hilfe von 430 Millionen Euro im Jahr

Außenminister Heiko Maas (SPD) hatte die Taliban in der vergangenen Woche davor gewarnt, ein Kalifat in Afghanistan zu errichten. Dann werde es „keinen Cent” an deutscher Entwicklungshilfe mehr geben. Derzeit liegen die finanziellen Hilfen bei rund 430 Millionen Euro im Jahr, sagte Maas.

Die US-Regierung hatte im Haushaltsentwurf 2022 Hilfen für Afghanistan in Höhe von 3,3 Milliarden US-Dollar vorgesehen. Unklar ist, ob sie weiter an dieser Summe festhält.