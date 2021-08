In Osteuropa gibt es kaum Zustimmung für die Aufnahme von Afghanen

(38 Millionen Einwohner) hatte sich schon 2015 geweigert, Flüchtlinge aus Krisenregionen aufzunehmen. Seit fast drei Wochen sitzt eine Gruppe von 32 Menschen aus Afghanistan bei dem Dorf Usnarz Gorny fest. Die Flüchtlinge, darunter fünf Frauen, sind über die Grenze von Belarus gekommen und werden nun vom polnischen Grenzschutz an der weiteren Einreise gehindert. Wegen vieler illegal über Belarus einreisender Migranten will Polen den Ausnahmezustand in der Grenzregion für 183 Ortschaften verhängen. Einen entsprechenden Antrag habe die Regierung verabschiedet und Präsident Andrzej Duda vorgelegt, sagte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Dienstag in Warschau. Der Ausnahmezustand soll mit sofortiger Wirkung gelten, sobald Duda ihn unterschreibt.