Afghanistan: Evakuierung laut FDP ohne Bundestagsmandat möglich - Maas: „Sind vorbereitet”

Berlin. Ein Evakuierungseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan wäre nach Einschätzung der FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann auch ohne neues Bundestagsmandat möglich. “Grundsätzlich beinhaltet das Mandat “Mission Resolute Support”, das bis zum 31. Januar 2022 läuft, Sicherung, Schutz, Evakuierung und Bergung militärischer und ziviler Kräfte sowie Evakuierung diplomatischer und konsularischer Vertretungen”, sagte Strack-Zimmermann der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Sollte die Bundesregierung trotzdem ein neues Mandat beschließen wollen, werde die FDP selbstverständlich zustimmen. Das gelte auch für den Fall, dass die Zustimmung erst nach dem Einsatz eingeholt werden sollte.

Die Bundesregierung bereitet angesichts des schnellen Vorrückens der Taliban in Afghanistan unter Hochdruck eine militärisch abgesicherte Evakuierungsaktion vor. Deutsche Staatsbürger und afghanische Ortskräfte sollen so schnell wie möglich außer Landes gebracht werden.

FDP kritisiert Maas und Kramp-Karrenbauer

Der Bundestag muss allen Auslandseinsätzen der Bundeswehr zustimmen. Unabhängig von der Frage, ob ein neuer Einsatz noch durch das alte Mandat gedeckt sein könnte, würde für einen Evakuierungseinsatz auch Paragraf 5 des Parlamentsbeteiligungsgesetzes gelten. Ihn ihm steht: “Einsätze bei Gefahr im Verzug, die keinen Aufschub dulden, bedürfen keiner vorherigen Zustimmung des Bundestages.” Diese sei aber “unverzüglich nachzuholen”.

Strack-Zimmermann sagte: „Wir haben jahrelang von der Bundesregierung eine Exit-Strategie und eine Evaluation des Einsatzes der Bundeswehr in Afghanistan gefordert.” Dieser Forderung sei bis heute weder Außenminister Heiko Maas (SPD) noch Verteidigungsministerin Annegret Kamp-Karrenbauer (CDU) nachgekommen.

Maas: „Wir werden nicht riskieren, dass unsere Leute den Taliban in die Hände fallen”

Außenminister Heiko Maas betont indes, dass die zügige Evakuierung deutscher Diplomaten und anderer Mitarbeiter nun das Wichtigste ist. „Oberstes Gebot ist jetzt die Sicherheit unseres Botschaftspersonals. Wir werden nicht riskieren, dass unsere Leute den Taliban in die Hände fallen. Wir sind für alle Szenarien vorbereitet“, sagte der SPD-Politiker der „Bild am Sonntag“.

Nach Informationen des Blattes fliegt die Luftwaffe an diesem Montag mit Militärtransportern vom Typ A400M nach Kabul. Voraussichtlich werde es in Taschkent in Usbekistan Zwischenlandungen geben. Für die Passagiere soll es dann laut „BamS“ mit Chartermaschinen weiter nach Deutschland gehen. Die Bundesregierung ist laut Maas mit dem Bundestag über ein Mandat für den Evakuierungseinsatz im Gespräch.

Nur noch Kabul in Regierungshänden

Die Bundeswehr begann schon mit Vorbereitungen für die Evakuierung. Zum Einsatz kommen sollen dabei nach dpa-Informationen nächste Woche vor allem Fallschirmjäger der Division Schnelle Kräfte (DSK); sie sind Teil der Nationalen Risiko- und Krisenvorsorge für diese Aufgabe.

Die islamistischen und militanten Extremisten hatten am Sonntag auch Dschalalabad im Osten Afghanistans eingenommen. Auf ihrem rasanten Eroberungszug fiel am Samstag auch die Großstadt Masar-i-Scharif im Norden an sie. Dort war bis vor wenigen Wochen ein großes Feldlager der Bundeswehr, seit Ende Juni sind die deutschen Soldaten aus dem Krisenstaat abgezogen. Damit hält die Regierung lediglich noch die Hauptstadt Kabul.