Afghanistan-Evakuierung: Soldaten sollen mit Psychologen sprechen

Anzeige

Anzeige

Berlin. Alle Bundeswehr-Soldaten, die am in der vorigen Woche zu Ende gegangenen Evakuierungseinsatz in Afghanistan beteiligt waren, sollen ihre Erfahrungen mit einem Truppenpsychologen besprechen, um psychischen Erkrankungen vorzubeugen. Das verlautet nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) aus Bundeswehrkreisen. Dabei wird dort betont, dass die Inanspruchnahme des Angebots freiwillig sei und man es niemandem aufdränge.

Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl (SPD), bestätigte dies. Högl sagte dem RND, sie habe vor dem Rückflug nach Deutschland auf dem Flughafen der usbekischen Hauptstadt Taschkent „viele Gespräche mit Soldatinnen und Soldaten geführt“ und freue sich, „dass alle heil zurückgekommen sind“. Die Wehrbeauftragte betonte: „Wir können sehr stolz sein auf das, was da geleistet wurde. Über 5.000 Menschen wurden gerettet. Das ist eine Höchstleistung.“

Ministerin: „Wir kümmern uns“

Anzeige

Sie fügte hinzu: „Was ich allerdings auch gespürt habe, ist, dass wir das gut nachbearbeiten müssen. Die Soldatinnen und Soldaten haben viel gesehen, was belastend ist und sie mitgenommen hat. Für diesen Einsatz gibt es deshalb ein spezielles Konzept der psychosozialen Nachbereitung. Den Soldatinnen und Soldaten werden gute Angebote gemacht.“ Darauf habe sie persönlich gedrungen.

In ihrem Tagesbefehl vom Dienstag hatten Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und Generalinspekteur Eberhard Zorn bereits erklärt: „Wir wissen, dass Einsätze wie diese bei allen Beteiligten Spuren hinterlassen.“ Die Betreuung und Nachbereitung habe schon während der Einsätze begonnen und werde intensiv fortgesetzt. „Wir kümmern uns um all jene, die Hilfe benötigen. Darauf können Sie sich verlassen“, so Kramp-Karrenbauer und Zorn.

Als belastend gilt nicht allein, dass der Einsatz gefährlich war, sondern auch, dass die Soldatinnen und Soldaten teilweise selbst entscheiden mussten, wen sie retten und wen nicht.

Anzeige

Obwohl die Zahl der Soldaten in Auslandseinsätzen von über 10.000 im Jahr 2002 auf zuletzt rund 3000 zurück gegangen ist, wächst umgekehrt die Zahl der Soldaten mit psychischen Erkrankungen im Allgemeinen und Posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) im Besonderen. Wurden im Jahr 2017 noch 170 PTBS-Diagnosen gestellt, so waren es im vorigen Jahr 213. Die Zahl der psychischen Erkrankungen stieg in demselben Zeitraum von 274 auf 301.

Ehrung geplant

Zugleich ist nach RND-Informationen eine Ehrung aller am Evakuierungseinsatz beteiligten Soldaten in Vorbereitung. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Johann Wadephul, sagte dazu: „Es ist klar, dass es militärische Ehrungen geben wird; das halte ich für selbstverständlich.“ Das klassische Mittel der Ehrung sei die Beförderung.

Unterdessen hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) das Angebot des Landes Thüringen abgelehnt, hunderte Afghanen zu ihren dortigen Verwandten reisen zu lassen. Er sehe für Landesaufnahmeprogramme der Bundesländer derzeit keine Notwendigkeit, sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Freitag in Berlin.