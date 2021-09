5347 Menschen ausgeflogen: Bundeswehr stolz auf Evakuierungseinsatz in Afghanistan

Anzeige

Anzeige

Wunstorf. Auf dem Fliegerhorst Wunstorf haben Beteiligte der Evakuierungsmission in Afghanistan auf den gefährlichen Einsatz im August zurückgeblickt. „Ich bin stolz auf das, was das Luftgeschwader geleistet hat“, sagte Oberst Christian John am Mittwoch an dem Standort nahe Hannover. Der 55-Jährige ist Kommodore des Lufttransportgeschwaders 62 (LTG).

Video Merkel ehrt Soldaten für Afghanistan-Einsatz 1:54 min „Der Einsatz in Afghanistan war richtig“, sagte Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer im niedersächsischen Seedorf. © Reuters

Mit einer eilig eingerichteten Luftbrücke hatte die Bundeswehr 5347 Menschen unter schwierigsten Bedingungen aus Kabul ausgeflogen. Sie wurden vor den militant-islamistischen Taliban in Sicherheit gebracht. „Am Boden waren chaotische Verhältnisse“, sagte John über die Landung der ersten Maschine des Typs Airbus A 400M am Abend des 16. August. Sie habe nur 7 Menschen mitnehmen können, in der Folge seien dann bis zu 1000 Menschen pro Tag ausgeflogen worden.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Die Schutzbedürftigen - afghanische Ortskräfte, Deutsche und andere Ausländer - wurden zunächst in die usbekische Hauptstadt Taschkent gebracht, von wo aus sie meist mit Lufthansa-Maschinen weiter nach Deutschland fliegen konnten. Der Gesundheitszustand vieler geflüchteter Menschen sei schlecht gewesen, erzählte ein Hauptmann vom Objektschutzregiment der Luftwaffe in Schortens. Kinder seien wegen Wassermangels kollabiert. „Das sind Bilder, die man nie vergessen wird“, sagte ein anderer Soldat.