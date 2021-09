Entwicklungshilfe für Afghanistan nur unter strengen Bedingungen

Setzt die Linke schon auf Rot-Rot-Grün?

Mit dem Umfragen­aufwind für die SPD rückt auch die Linke in den Fokus. Sie will ein Positionspapier für mögliche Koalitions­verhandlungen mit Grünen und SPD vorlegen. An anderer Stelle rückt das Thema Ganztagsschule in den Fokus.