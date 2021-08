Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr spaltet die Deutschen

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die Meinungen zum Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr gehen laut einer Umfrage von Infratest dimap in Deutschland auseinander. Im „Deutschlandtrend“ für das ARD-„Morgenmagazin“ am Freitag gaben 41 Prozent der Befragten an, dass der Ende Juni beendete Einsatz richtig war, aber hätte fortgesetzt werden müssen.

+++ Alle Entwicklungen in Afghanistan hier im Liveblog +++

Zehn Prozent erklärten, dass der Einsatz und auch der Rückzug der Truppen richtig gewesen seien. 40 Prozent wiederum vertraten die Ansicht, der Einsatz deutscher Soldaten am Hindukusch sei von vornherein ein Fehler gewesen.

Anzeige

Die Umfrage wurde am Dienstag und Mittwoch dieser Woche erstellt, also wenige Tage nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan. Seit Montag ist die Bundeswehr dabei, deutsche Staatsbürger, afghanische Ortskräfte und andere gefährdete Menschen über eine Luftbrücke aus Kabul in Sicherheit zu bringen.