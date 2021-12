Afghanistan: dramatische Menschenrechtslage unter den Taliban

Anzeige

Berlin. Seit der mehr als dreieinhalb Monate zurückliegenden Machtübernahme durch die Taliban hat sich die Lage der Menschenrechte in Afghanistan drastisch verschlechtert. Menschenrechtlerinnen und Menschenrechtler in dem Land lebten in einem „dauerhaften Klima der Angst“, erklärte die UN-Sonderbericht­erstatterin Mary Lowler im November.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Menschenrechts­organisationen hätten ihr „von direkten Drohungen einschließlich geschlechts­spezifischer Drohungen gegen Frauen, von Schlägen, Festnahmen, Verschwindenlassen und Tötungen“ berichtet, sagte Lowler laut einer Mitteilung der Vereinten Nationen.

Besonders bedroht durch die islamistischen neuen Machthaber sind auch ehemalige Mitarbeiter von Polizei und Sicherheits­behörden. Trotz einer verkündeten Amnestie hätten Taliban-Kräfte seit dem 15. August allein in vier Provinzen des Landes mehr als 100 Polizei- und Geheimdienst­beamte standrechtlich hingerichtet oder gewaltsam verschwinden lassen.

Auch der aktualisierte Afghanistan-Lagebericht des Auswärtigen Amtes vom 22. Oktober listet glaubwürdige Berichte über Racheakte und Menschenrechts­verletzungen durch die Taliban auf. Der als Verschlusssache eingestufte Lagebericht liegt dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND) vor. Zwar gebe es Zusicherungen seitens der Taliban, von Vergeltungsmaßnahmen abzusehen und Pressefreiheit und Frauenrechte zu achten, heißt es darin. „Jedoch kam es Berichten zufolge, die durch das Hochkommissariat für Menschenrechte der Vereinten Nationen geprüft und für begründet befunden wurden, seit der Machtübernahme in verschiedenen Regionen zu Vorfällen, die dem widersprechen.“

So habe das Hochkommissariat glaubhafte Berichte über Morde an früheren Militärangehörigen sowie zu willkürlichen Verhaftungen von ehemaligen Regierungs­mitarbeitenden und deren Familienangehörigen erhalten.

„Darüber hinaus liegen dem Hochkommissariat zahlreiche Berichte zu Hausdurchsuchungen vor“, heißt es im Lagebericht weiter. „Diese sollen Regierungs­mitarbeitende betreffen, aber auch Personen, die mit den US-Sicherheitskräften und privaten Sicherheitsfirmen zusammen­gearbeitet haben, sowie auch UN-Mitarbeitende.“

Auch Journalistinnen und Journalisten sind von Racheakten und Repression durch die Taliban betroffen. Dem RND liegen Berichte über Gewalttaten gegen Journalisten sowie gegen deren Familienmitglieder vor. Mitunter verschicken die Taliban demnach auch „Warnbriefe“, in denen sie Journalisten dazu aufrufen, sich den Machthabern zu stellen und andernfalls ihre Ergreifung und Tötung ankündigen.