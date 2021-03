Afghanistan: Die Nato geht (noch) nicht

Anzeige

Vor einem Monat noch schien es so, als werde die Nato länger in Afghanistan bleiben – so lange, bis das Land eine nachhaltige Perspektive haben würde. Entsprechend verlängerte das Bundeskabinett das Mandat der Bundeswehr für den Einsatz am Hindukusch. Vorsorglich. Die Entscheidung werde beim Nato-Außenministertreffen Ende März fallen, hieß es.

Davon ist keine Rede mehr. Die neue US-Administration unter Joe Biden hat die Hoffnung auf einen grundlegenden Wandel zwar offenbar ebenso aufgegeben wie die meisten anderen Fachleute in der westlichen Welt. Gesucht wird aber noch nach einem Ausstieg, der gesichtswahrend ist und garantiert, dass von afghanischem Territorium kein Terror mehr in die Welt getragen wird. Das dauert noch eine Weile.

Ein Abzug wäre einerseits beklagenswert. Zunächst wollte der Westen Demokratie nach Afghanistan bringen und später dafür sorgen, dass sich die Zentralregierung in Kabul selbst gegen Angriffe verteidigen kann. Heute kontrollieren die Taliban wieder weite Teile des Landes; und die Zentralregierung soll mit ihnen verhandeln. Der Westen hat sein Ziel also schon einmal herunter geschraubt und muss es jetzt erneut tun. Für alle Menschen im In- und Ausland, die auf Demokratie und Menschenrechte hofften, ist das keine gute Nachricht.

Andererseits waren die Ziele rückblickend betrachtet von Anfang an utopisch. Man kann ein so großes Land mit einer so konfliktreichen Geschichte nicht einfach ummodeln. Das ist auch die Lehre für andere Einsätze.

Nach Lage der Dinge wird die Nato eine kleine Eingreiftruppe in Afghanistan behalten – für den Fall, dass von dort doch wieder Gefahr droht wie am 11. September 2001. Im Übrigen wird man das Land sich selbst überlassen.