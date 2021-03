Deutschland will Afghanistan-Abzug an Friedensverhandlungen koppeln

Anzeige

Anzeige

Brüssel. Nach außen zeichneten die Nato-Außenminister am Dienstag ein Bild der Harmonie, als sie zu ihrem ersten persönlichen Treffen seit November 2019 in Brüssel eintrafen. Bei den internen Debatten im Hauptquartier des Verteidigungsbündnisses, an denen zum ersten Mal der neue US-Außenminister Antony Blinken teilnahm, dürfte es nicht ganz so einträchtig zugegangen sein. Strittig sind der Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan und – vor allem deutscher Sicht bedeutsam – die Ostseegaspipeline Nord Stream 2 von Russland nach Mecklenburg-Vorpommern.

Unter Trump herrschte Misstrauen

Zu Beginn der zweitägigen Tagung bemühte sich US-Chefdiplomat Blinken, den Eindruck zu erwecken, dass die Regierung von US-Präsident Joe Biden den 29 Nato-Partnern zuhören wolle – jedenfalls deutlich mehr, als es die Alliierten während der Regierungszeit von Donald Trump gewohnt waren. Vier Jahre lang war das transatlantische Verhältnis von Misstrauen geprägt.

Anzeige

Wie sehr Trump das Klima im Militärbündnis vergiftet hat, zeigt sich nach Angaben von Nato-Diplomaten in der Tatsache, dass am Mittwoch eine gemeinsame Erklärung verabschiedet werden soll. Ihr Inhalt sind Selbstverständlichkeiten: das Bekenntnis zu gemeinsamen demokratischen Werten und zur Geschlossenheit sowie die Pflicht zum Beistand im Falle eines Angriffs.

Blinken sagte am Dienstag, er wolle die Nato wiederbeleben. Auch werde er die US-Pläne für einen möglichen Abzug aus Afghanistan mit den Alliierten besprechen. Jenseits dieser diplomatischen Floskeln sind vor allem die Bedingungen für einen Abzug der internationalen Truppe aus Afghanistan noch unklar.

Der bisher vorgesehene Abzugstermin Ende April geht auf den früheren US-Präsidenten Trump zurück. Er hatte dieses Datum ohne Rücksprache mit den Nato-Alliierten in die Welt gesetzt. Sein Nachfolger Biden erklärte nun, es werde „schwierig“, den Termin zu halten. Biden betonte aber zugleich, der Rückzug werde auch nicht „viel länger“ dauern.

Anzeige

Die US-Regierung will zunächst abwarten, ob sich die Friedensgespräche zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban positiv entwickeln. Anfang April soll es dazu eine Konferenz in Istanbul geben, die von den USA angeregt wurde.

Das bringt auch die Bundesregierung in Zugzwang. Sollten die Unterredungen scheitern und die USA danach schnell aus Afghanistan abziehen, brächte das die Bundeswehr in Nöte. Deutschland stellt nach den USA das zweitgrößte Truppenkontingent in Afghanistan.

Anzeige

Streit um Nord Stream 2

Außenminister Heiko Maas (SPD) sagte am Dienstag in Brüssel: „Wir wollen nicht durch einen zu frühzeitigen Abzug aus Afghanistan riskieren, dass die Taliban zurückkehren zur Gewalt und versuchen, mit militärischen Mitteln an die Macht zu kommen.“ Der Abzug der internationalen Soldaten müsse an die Friedensverhandlungen „und vor allen Dingen an den Erfolg der Friedensverhandlungen“ gekoppelt werden, so Maas.

Auch der Streit um die Gaspipeline Nord Stream 2 verdüsterte die zur Schau gestellte Harmonie beim Treffen der Nato-Außenminister. Blinken schloss weitere US-Sanktionen nicht aus, um eine Fertigstellung des Projekts zu verhindern. Präsident Joe Biden habe sehr deutlich gesagt, dass er die Pipeline für eine schlechte Idee halte – schlecht für Europa und schlecht für die USA, sagte Blinken. Nord Stream 2 stehe im Widerspruch zu den eigenen Zielen der EU im Bereich der Energiesicherheit.

Er erwarte, dass der Streit um die Pipeline auch bei seinem ersten physischen Treffen mit Bundesaußenminister Maas eine Rolle spielen werde, sagte Blinken. Maas äußerte sich vorab nicht zu dem umstrittenen Thema, das die Bundesregierung in der Vergangenheit als rein wirtschaftliches Projekt bezeichnet hat.