Innenministerium sagt 2000 Schutzbedürftigen aus Afghanistan Aufnahme zu

Berlin. Das Bundesinnenministerium hat damit begonnen, Aufnahmezusagen für über 2000 Menschenrechtler, Künstler, Wissenschaftler, Journalisten und andere potenziell gefährdete Menschen aus Afghanistan auszustellen.

Diese Menschen waren vom Auswärtigen Amt neben den früheren Ortskräften der Bundeswehr und anderer deutscher Institutionen als besonders schutzbedürftig identifiziert worden.

Am vergangenen Freitag sei die vollständige Liste mit den Namen von Menschenrechtlern und anderen Schutzbedürftigen vom Auswärtigen Amt an das Innenministerium übermittelt worden, sagte der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Steve Alter, am Montag in Berlin.

„Wenn jemand auf einer Liste steht, weil er eine Aufnahmezusage bekommen hat, dann gilt diese Aufnahmezusage, und dann ist es jetzt Aufgabe der Behörden zu prüfen, ob die Person, die dann tatsächlich vor ihnen steht, auch diejenige ist, die auf der Liste steht“, fügte der Sprecher hinzu.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte nach den Evakuierungsflügen der Bundeswehr im August mitgeteilt, einige wenige Menschen unter den Ausgeflogenen hätten gefälschte Dokumente präsentiert.

Die vom Auswärtigen Amt gemeldeten Schutzbedürftigen halten sich größtenteils entweder noch in Afghanistan auf oder sind inzwischen in einem Nachbarland angekommen. Nach dpa-Informationen umfasst die Liste derjenigen, die keine ehemaligen Ortskräfte sind, aber aufgrund ihrer exponierten Rolle in Afghanistan aufgenommen werden sollen, rund 2600 Namen, hinzu kommen enge Angehörige.