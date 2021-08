Kritik an Briten: Platz in Evakuierungsflugzeug für Auto genutzt

Anzeige

Kabul. Die Debatte um den Abzug aus Afghanistan ist in vollem Gange. Derzeit wird darüber diskutiert, wann die letzten deutschen Flüge aus Kabul starten werden. In Kabul warten allerdings noch Tausende Menschen auf freie Plätze in einem Flugzeug. Ein Video des Senders Sky News zeigt nun, wie ein britisches Evakuierungsflugzeug ein Auto aus Kabul mitnimmt. Zuerst berichtete N-TV von dem Video.

Das Video sorgt für Unmut. Das Militär wurde laut Bericht beschuldigt, wichtige Plätze im Flugzeug zu verschwenden. Das britische Verteidigungsministerium soll sich dagegen verteidigt haben. Das Zeitfenster müsse eingehalten werden, auch für die Fracht.