Baerbock fordert Afghanistan-Untersuchungsausschuss

Berlin. Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat sich für einen Untersuchungsausschuss zum Afghanistan-Debakel ausgesprochen. „Wir müssen das aufarbeiten“, sagte die Parteichefin am Sonntag im ARD-Sommerinterview in einer Passage, in der es um die chaotischen Zustände rund um die Evakuierung ausländischer Staatsbürger und lokaler Mitarbeiter ausländischer Truppen und Organisationen aus Kabul ging.

Der Ausschuss müsse kommen, unabhängig davon, wer die nächste Bundesregierung anführe. „Das, was an Desaster passiert ist, das können wir nicht einfach verschweigen“, betonte Baerbock. Es gehe darum, aus Fehlern zu lernen.

Mit Blick auf den noch laufenden Evakuierungseinsatz sagte Baerbock, man werde „dieses große humanitäre Desaster nicht in den Griff bekommen“, wenn die Vereinigten Staaten nicht deutlich machten: „Sie bleiben vor Ort, so lange Menschen gerettet werden müssen.“

Für Rettungsflüge bleibt wenige Tage Zeit

Für weitere Rettungsflüge bleibt absehbar nur noch wenige Tage Zeit. Die USA wollen eigentlich zum 31. August den Abzug ihrer Truppen abschließen. Eine Fortführung des Evakuierungseinsatzes ohne die USA gilt als ausgeschlossen. Die britische Regierung setzte sich am Sonntag für eine Verlängerung der Rettungsmission ein.

Baerbock forderte die Bundesregierung auch auf, andere Staaten zu einer Afghanistan-Konferenz einzuladen. Daran müssten China, Russland und Anrainer-Staaten Afghanistans teilnehmen, um zu klären, wohin Menschen in Sicherheit gebracht werden könnten, die nun etwa um ihre gesamte Familie fürchteten.