Britischer Minister warnt: „Al-Kaida wird wahrscheinlich zurückkommen” nach Afghanistan

London. Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace hat vor einer Rückkehr des Terrornetzwerkes Al-Kaida nach Afghanistan gewarnt. Der Abzug westlicher Truppen komme zum falschen Zeitpunkt, sagte er dem britischen Nachrichtensender Sky News am Freitag.

„Al-Kaida wird wahrscheinlich zurückkommen“, sagte Wallace. Die Schuld daran gab er dem früheren US-Präsidenten Donald Trump. Dessen Abkommen mit den Taliban über den Abzug sei ein Fehler gewesen, so der Minister weiter. Großbritannien habe aber keine andere Wahl, als zu folgen. Er fügte hinzu: „Wir alle werden als internationale Gemeinschaft die Konsequenzen tragen müssen.“

Nach der US-Ankündigung zum Abzug hatten auch Großbritannien und die übrigen Alliierten wie Deutschland entschieden, den Einsatz zu beenden. Seitdem haben die militant-islamistischen Taliban weite Teile des Landes erobert.

Afghanistan: Taliban nehmen Kandahar ein

Großbritannien kündigte den Einsatz von 600 Spezialkräften an, um die Ausreise britischer Staatsbürger zu unterstützen. Das Internet-Portal „Politico“ zitierte einen ranghohen Offiziellen in London mit den Worten, die Situation sei vergleichbar mit „dem letzten Heli aus Saigon“.

Botschafter Laurie Bristow und ein kleines Team blieben im Land, würden aber an einen „sichereren“ Ort in Kabul umziehen, teilte die britische Regierung weiter mit. Medienberichten zufolge sind noch etwa 4000 Briten in Afghanistan.