Afghanische Politikerin Farzana Kochai: „Die Taliban wollen, dass ich Werbung für sie mache”

Nach der Macht­übernahme der Taliban in Afghanistan sind die Freiheiten der Frauen im Land gefährdet. Die 29-jährige Farzana Kochai ist eines der jüngsten Mitglieder des afghanischen Parlaments. Im Interview mit dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND) erklärt sie, weshalb sie das Land nicht verlassen will.

Wie hat sich Ihr Leben nach der Macht­übernahme der Taliban verändert?

Ich habe mich zwei Tage lang versteckt. Dann nahm ich an einer politischen Debatte teil. Jetzt lebe wieder zu Hause. Ich gehe aber nicht mehr privat aus. Früher bin ich für unsere Großfamilie einkaufen gegangen oder einen Kaffee im Café trinken – im Gegensatz zu vielen anderen Politikern, die sich aufgrund der angespannten Sicherheits­lage schon immer nicht vor die Tür trauten. Verstecken bringt nichts. 20 Taliban-Kämpfer sind in unser Wohn­gebäude eingezogen. Ich kann ihnen nicht entrinnen. Ich versuche gegenüber meiner Familie stark zu sein. Ich spreche mit meiner Mutter nicht über meine Angst, um sie nicht zu stressen. Ich gebe Interviews und rede mit der Welt, aber nicht mit meiner Mutter.

Hatten Sie schon Begegnungen mit den Taliban?

Ja, man rief mich an und schlug mir vor, öffentlich nette Dinge über die Taliban zu sagen. Dass sie gar nicht so schlimm zu Frauen seien, zum Beispiel. Ein anderes Mal kamen Taliban-Kämpfer an meine Tür und gaben mir gute Ratschläge: Dir wird nichts geschehen, wenn du dich wie eine gute Person verhältst und schweigst. Die Taliban wollen, dass ich Werbung für sie mache. Gleich­zeitig soll ich als Frau still sein. An dem Beispiel sieht man, wie uneinheitlich die Taliban sind und wie wider­sprüchlich und unzuverlässig ihre Aussagen.

Ich kann den Taliban nicht vertrauen. Farzana Kochai

Die neuen Taliban-Führer geben vor, gemäßigt zu sein und sagen, Frauen müssten sich nicht sorgen. Was halten Sie davon?

Die Zukunft ist noch unklar. Es gibt einen großen Unterschied zwischen den Anführern und den Taliban-Gangs, die von Tür zu Tür gehen und die Menschen bedrohen. Diese Kämpfer sind extremistisch und gefährlich. Ich kann den Taliban nicht vertrauen und glaube mehr an Taten als an Worte. Und die ersten Taten geben Anlass zur Beunruhigung. Meiner Freundin, die beim nationalen Fern­sehen arbeitet, wurde gesagt, sie solle ab sofort zu Hause bleiben.

Können Sie als Parlaments­abgeordnete noch Ihrer Arbeit nachgehen?

Das Interview mit Ihnen führe ich als Parlaments­abgeordnete. Ich nehme Anrufe aus meinem Wahl­kreis entgegen. Ich treffe mich mit anderen Abgeordneten, von denen übrigens ein Drittel aufgrund einer Frauen­quote weiblich ist. Ich hoffe, diese bleibt bestehen. Das Parlament befindet sich gerade in der Sommer­pause, und es ist nicht sicher, ob wir danach wieder zusammen­kommen können. Die Taliban äußern sich dazu nicht eindeutig.

Ich werde mein Gesicht nicht komplett verhüllen. Farzana Kochai

Haben Sie nach der Machtübernahme der Taliban Ihr Verhalten geändert?

Ich werde mein Gesicht nicht komplett verhüllen, wie es viele Frauen jetzt tun. Ich habe aber einige Social-Media-Posts gelöscht, die eine zu große Spreng­kraft hatten.

Wie hat sich die Situation der Frauen in Afghanistan entwickelt?

Meine Mutter und ihre gesamte Familie können nicht lesen und schreiben. Sie waren aus der Schule und dem öffentlichen Leben verbannt. Ich bin eine Politikerin, habe zwei Universitäts­abschlüsse. Ein krasser Bruch. Als Parlaments­abgeordnete helfe ich anderen Frauen und Mädchen, Bildung zu erlangen. Und nun weiß ich selbst nicht, ob ich wie geplant meinen Master in Ökonomie machen kann. Als allein­stehende Frau muss ich Angst haben, mit einem Taliban zwangs­verheiratet zu werden, sagen meine Freunde. Ich kann nicht schlafen vor Todes­angst.

Sind Sie wütend auf Deutschland und die USA, die jetzt das Land verlassen?

Ich fühle mich enttäuscht, verloren, einsam. Ich fühle mich, als wäre ich nicht mehr Teil dieser Welt. Aber dann denke ich, der Abzug der Truppen war eine Entscheidung der Regierungen und nicht eine des Volks. Von den einfachen Menschen aus vielen Ländern bekomme ich viele Nachrichten, sie teilen unseren Schmerz und wollen uns unterstützen. Ich hoffe, dieses Interesse ist nicht nur ein kurzer Effekt von Nachrichten, die kommen und gehen, während wir weiter mit der Situation leben müssen. Auf politischer Ebene würde ich mir wünschen, dass wir als vereinigte Welt nicht Staaten im Stich lassen, die Hilfe brauchen. Ich bin in dieser Hinsicht sehr desillusioniert worden. Ich fordere die internationale Gemeinschaft auf, die Menschen zu schützen, die Hilfe brauchen. Auch hier in Afghanistan.

Sie gehören einer jungen Generation von Menschen an, die mit Freiheiten aufgewachsen sind. Regt sich Widerstand?

Dieses Interview ist Teil der Freiheit, die wir kannten. Kannten, ich spreche in der Vergangenheit. Meine Freunde warnen mich davor, mit den Medien zu sprechen. Ich kann mich noch nicht damit abfinden. Aber der Massen­widerstand der jungen Menschen, auf den ich kurz nach der Macht­übernahme der Taliban noch hoffte, ist bislang ausgeblieben.

Ich bleibe und mache meinen Job, solange ich kann. Mein Land braucht mich. Farzana Kochai

Viele Menschen versuchen, Afghanistan zu verlassen. Auch Sie?

Nein, ich bleibe und mache meinen Job, solang ich es kann. Mein Land braucht mich. Wenn alle jungen qualifizierten Menschen mit Universitäts­abschluss das Land verlassen würden – was wäre dann von Afghanistan übrig? Dann blieben nur noch die Taliban.