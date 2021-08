Afghanische Frau bringt Baby in US-Militärflugzeug zur Welt

Anzeige

Anzeige

Ramstein. Eine Afghanin hat in einem Militärflugzeug der USA nach der Ankunft in Ramstein ein Kind zur Welt gebracht. Das US-Militär teilte bei Twitter mit, dass es bei der Frau bei dem Flug am Samstag vom Nahen Osten zu dem Luftwaffenstützpunkt Komplikationen gegeben habe.

Die Maschine sei in geringerer Höhe geflogen worden, „um den Luftdruck im Flugzeug zu erhöhen“. Damit sei „das Leben der Mutter“ gerettet worden.

Nach dem Eintreffen in Ramstein sei medizinisches Personal der USA an Bord gekommen. Die Frau sei im Frachtteil des Flugzeugs entbunden worden.

Anzeige

„Das kleine Mädchen und die Mutter wurden in eine nahe gelegene medizinische Einrichtung gebracht und befinden sich in gutem Zustand“, teilte das Militär mit.