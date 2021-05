Nie war eine Spaltung der AfD so wahrscheinlich wie jetzt

Anzeige

Berlin. Die AfD, das waren von Anfang an zwei Parteien in einer. Die Nationalisten und die harten Rechtsextremen auf der einen Seite, die Wirtschaftsliberalen und EU-Skeptiker auf der anderen. Was die Partei zusammenhält, sind die Wagenburg-Mentalität gegen das „Establishment“ und die Weigerung, sich in einem Land voller Veränderungen zu Hause zu fühlen.

Und es ist das abschreckende Beispiel derer, die im Streit die Partei verließen und in der politischen Versenkung verschwanden: Bernd Lucke, Frauke Petry, auch André Poggenburg.

Zur Bundestagswahl 2017 trat ein Spitzenduo an, das einen perfekten Proporz darstellte – Alexander Gauland, nationaler Senior und Ziehvater von Rechtsextremen wie Andreas Kalbitz in Brandenburg, zusammen mit Alice Weidel aus Baden-Württemberg, damals als „Liberale“ und eurokritische Finanzpolitikerin wahrgenommen. Heute ist Gaulands Renommée in der Partei schwer angeschlagen, auch weil er zu lange an Kalbitz festhielt, als Parteichef Jörg Meuthen den Scharfmacher aus der Partei drängte.

Chrupalla wurde Chef mit Höckes und Weidels Unterstützung

Und Weidel hat den gar nicht so weiten Weg ins Lager des Rechtsextremen Björn Höcke und seiner Freunde zurückgelegt. Sie hat sich damit selbst über Wasser gehalten – aber echte Unterstützer hat sie unter den Parteikadern kaum.

Tino Chrupalla wurde 2019 Parteichef mit Weidels und Höckes Unterstützung, er galt als Spitzenkandidat als gesetzt. Der ehrgeizige Malermeister aus der Lausitz wäre am liebsten alleine angetreten, doch der AfD-Parteitag entschied, dass es auch dieses Mal ein Spitzenpaar geben solle.

Meuthen hatte vehement für eine Paarung geworben, die auch diesmal beide Parteiströmungen einbezieht. Er scheiterte damit. Mit Weidel und Chrupalla bewerben sich zwei seiner Gegner aus dem Bundesvorstand als Favoriten um die Spitzenkandidatur.

Die beiden sind viel bekannter als ihre Konkurrenten aus dem Meuthen-Lager, Joana Cotar und Joachim Wundrak. Eine komfortable Mehrheit garantiert das trotzdem nicht - in großen Teilen der West-AfD gelten Chrupalla und Weidel wegen ihrer Unterstützung für Höcke als unwählbar. Werden sie mit einem knappen Ergebnis gekürt, ist die Zerstrittenheit der Partei zum Wahlkampfbeginn für alle offensichtlich.

Bis zur Bundestagswahl wird es nicht zum Eklat kommen. Doch je schlechter das Ergebnis wird, desto wahrscheinlicher ist, dass es die Partei danach in gegenseitigen Schuldzuweisungen zerreißt.