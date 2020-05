AfD und Union verlieren leicht in Wählergunst - Grüne und FDP legen zu

Anzeige

Berlin. Union und AfD haben einer Umfrage zufolge leicht an Rückhalt verloren, etwas aufwärts geht es für Grüne und FDP. Im Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Kantar im Auftrag der "Bild am Sonntag" büßte die AfD die zweite Woche in Folge einen Prozentpunkt ein - sie liegt in der Wählergunst nun bei zehn Prozent. Gegenüber Februar hat die Partei in der regelmäßigen Erhebung damit fünf Punkte verloren.

In der AfD tobt derzeit ein Machtkampf um den Rauswurf des Rechtsaußen Andreas Kalbitz. Für den jetzt veröffentlichten Sonntagstrend hatte Kantar vom 14. bis 19. Mai etwas mehr als 1900 Menschen befragt - am 15. Mai war Kalbitz’ Parteimitgliedschaft vom Bundesvorstand annulliert worden.

Auch die Union verliert einen Punkt, CDU und CSU bleiben mit gemeinsam 38 Prozent aber klar die stärkste Kraft. Auf Platz zwei steht unverändert die SPD mit 16 Prozent. Die Grünen legen einen Punkt zu und stehen bei 15 Prozent. Die Linke liegt weiterhin bei 8 Prozent, die FDP gewinnt einen Punkt und kommt auf 7 Prozent.