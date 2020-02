AfD-Thüringen stellt Ministerpräsidenten-Kandidaten auf

Anzeige

Erfurt. Die Thüringer AfD hat nach eigenen Angaben den Sundhausener Bürgermeister Christoph Kindervater als Kandidaten für die Wahl des Ministerpräsidenten aufgestellt. Kindervater trete bereits ab dem ersten Wahlgang an, sagte nach Ablauf der Frist für das Einreichen von Wahlvorschlägen der Thüringer AfD-Landessprecher Stefan Möller am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Der Thüringer Landtag konnte den Eingang der Bewerbung zunächst nicht bestätigen, weil dazu noch Besprechungen liefen, wie ein Sprecher sagte.

Kandidat steht der Werteunion nah

Kindervater hatte sich bereits am Wochenende mit einem Schreiben an CDU, FDP und AfD selbst ins Spiel gebracht. Er gehört nach eigenen Angaben keiner Partei an, bezeichnete sich aber als Unterstützer der Werteunion - einer Gruppe sehr konservativer CDU-Mitglieder.

In Thüringen soll am Mittwoch ein neuer Ministerpräsident gewählt werden. Der bisherige Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke) stellt sich zur Wiederwahl. Mit seinem angepeilten rot-rot-grünen Bündnis hat Ramelow aber keine Mehrheit im Parlament. Im dritten Wahlgang könnte der 63-Jährige aber auch mit relativer Mehrheit gewählt werden.

AfD-Kandidat könnte Ramelow behilflich sein

Dabei könnte ausgerechnet die AfD Ramelow nun behilflich sein. Hintergrund sind unterschiedliche Auffassungen darüber, wann ein Kandidat im dritten Wahlgang die nötige relative Mehrheit erreicht hat. Im Kern geht es um die Frage, ob Ramelow auch dann gewählt ist, wenn er als möglicher einziger Kandidat im dritten Wahlgang mehr Nein- als Ja-Stimmen bekommt. Bei zwei oder mehr Kandidaten im dritten Wahlgang gilt die Verfassung als eindeutig: Gewählt ist dann, wer die meisten Ja-Stimmen bekommt. Dass Ramelow mehr Ja-Stimmen bekommt als der von der AfD aufgestellte Kindervater, ist jedoch sehr wahrscheinlich.

