AfD-Spitzenkandidatur: Landesverbände wollen Kür auf Parteitag erzwingen

Der Mann in der Mitte gilt als gesetzt: AfD-Chef Tino Chrupalla will Spitzenkandidat für die Bundestagswahl werden – und das möglichst schnell. Alexander Gauland (sehr weit rechts) steht dafür nicht mehr zur Verfügung. Alice Weidel könnte an der Seite Chrupallas in den Wahlkampf ziehen. © Quelle: imago images/Christian Spicker