AfD-Politiker Brandner abgewählt - Fraktionen im Bundestag erleichtert

Anzeige

Anzeige

Berlin. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak begrüßt die Abberufung des umstrittenen AfD-Abgeordneten Stephan Brandner als Vorsitzender des Bundestags-Rechtsausschuss. "Der Berliner Vorposten von Höcke und dauerpöbelnde Büttenredner Brandner war als Ausschussvorsitzender unwürdig. Sein Antisemitismus ist unerträglich", schrieb Ziemiak am Mittwoch auf Twitter.

Mein Respekt für die Kollegen im #Rechtsausschuss. Der Berliner Vorposten von Höcke und dauerpöbelnde Büttenredner #Brandner war als Ausschussvorsitzender unwürdig. Sein Antisemitismus ist unerträglich. #AfD #Bundestag — Paul Ziemiak (@PaulZiemiak) November 13, 2019

Die Abbwahl ist ein einmaliger Vorgang in der 70-jährigen Geschichte des Parlaments. Der Ausschuss zog damit die Konsequenzen aus mehreren Eklats, die der AfD-Politiker aus Thüringen ausgelöst hat. Zuletzt sorgte er für Wirbel, als er auf Twitter die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an den AfD-kritischen Rocksänger Udo Lindenberg mit der Bemerkung "Judaslohn" kommentierte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Der rechtspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Johannes Fechner, betont, dass die AfD Brandner bis zuletzt unterstützt hatte.

„Heute hat der #Rechtsausschuss den Vorsitzenden #Brandner abberufen", sagt Johannes #Fechner. "Leider hat die #AfD Brandner bis zuletzt gestützt, was zeigt, dass die AfD keine bürgerliche Partei ist.“ https://t.co/0AlPom5sxd — SPD-Fraktion im Bundestag (@spdbt) November 13, 2019

Der Thüringer CDU-Abgeordnete Tankred Schipanski warnt die Parteifreunde im Heimatland. "Ich hoffe sehr, dass uns an einem solchen Tag die @cdu_fraktion_th eine bundesweite Blamage bei ihrer Vorstandswahl erspart!", schreibt er. In Erfurt stellt sich an diesem Mittwoch der bisherige Fraktionsvize Michael Heym einer Wiederwahl in der Fraktion. Er hatte nach der Landtagswahl für Aufregung gesorgt, weil er sich für Gespräche mit der AfD aussprach, obwohl die Bundes-CDU per Beschluss jegliche Zusammenarbeit mit der rechtspopulistischen Partei ausgeschlossen hatte.

Gerade eine richtige u wichtige Entscheidung des Rechtsausschuss d #Bundestag: Abwahl d #Thüringer #AfD Politiker #Brandner als Vorsitzender d Ausschusses. Ich hoffe sehr, dass uns an einem solchen Tag die @cdu_fraktion_th eine bundesweite Blamage bei ihrer Vorstandswahl erspart! pic.twitter.com/ELeBg3mByY — Tankred Schipanski (@TSchipanski) November 13, 2019

Anzeige

Für Heym hat es indes knapp zu einer Wiederwahl gereicht.

Brandners Abwahl sorgt für Freude bei Linken-Politiker Niema Movassat: "Es hat sich heute ausgehetzt für Herrn #Brandner."

Anzeige

Es hat sich heute ausgehetzt für Herrn #Brandner. Alle Fraktionen bis auf die #noafd haben gemeinsam Brandner als Vorsitzenden des #Rechtsausschuss abgewählt. Trotz mehrfacher Rügen hat er sein Verhalten nicht geändert. Die Abwahl war daher notwendig. pic.twitter.com/rAcCE8qD3L — Niema Movassat (@NiemaMovassat) November 13, 2019

Und Grünen Politiker Dieter Janecek bedankt sich bei den Kollegen: "Dieses Parlament ist wehrhaft und selbstbewusst. Gut so."

Danke an die Kolleg*innen im Rechtsausschuss für die konsequente Abwahl von #Brandner

Dieses Parlament ist wehrhaft und selbstbewusst. Gut so. — Dieter Janecek (@DJanecek) November 13, 2019

Die AfD ist empört, schildert Zeit-Journalist Tilmann Steffen. "Wir haben NUR integre Personen“, brüllt Gauland.