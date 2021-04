AfD-Parteitag: Weidel bewirbt sich nicht erneut als Spitzenkandidatin

Anzeige

Dresden. Inmitten der dritten Corona-Welle versammeln sich an diesem Wochenende in Dresden 600 Delegierte der AfD zu einem zweitägigen Bundesparteitag. Dabei soll ein Programm für die Bundestagswahl am 26. September beschlossen werden. Ein „Krawall-Parteitag“ wie im November in Kalkar sei nicht zu erwarten, sagte der Vorsitzende Jörg Meuthen am Freitagabend bei der Vorstellung der Wahlplakate in Dresden.

Man werde sich auf die Auseinandersetzung mit politischen Gegner fokussieren. „Das ist kein Parteitag, bei dem innerparteiliche Strömungskämpfe spielen werden. So ist es vorgesehen und – ich glaube auch – so kommt es“, prophezeite der Parteichef.

Mehrere Änderungsanträge zur Satzung und zur Tagesordnung deuten allerdings darauf hin, dass zumindest einige der Anwesenden die Bühne nutzen wollen, um missliebige Parteifreunde auszubooten. Ob die Partei schon jetzt einen oder zwei Spitzenkandidaten wählt, ist offen. Möglicherweise werden darüber später die Mitglieder abstimmen.

Cotar und Chrupalla könnten Spitzenduo werden

Auf die hessische Bundestagsabgeordnete Joana Cotar angesprochen, die Interesse an einer Spitzenkandidatur bekundet hatte, sagte Meuthen: „Meine Unterstützung hat sie, uneingeschränkt.“ Meuthen sagte, wenn man auf der einen Seite einen Vertreter des „sozialpatriotischen Flügels“ habe und auf der anderen einen des „freiheitlichen Flügels“, wäre das ein Signal der Einigkeit, das der AfD „gut anstünde“.

Cotar könnte im Team mit dem zweiten Parteivorsitzenden Tino Chrupalla antreten. Meuthen ist Europaabgeordneter und kandidiert nicht für den Bundestag. Chrupalla, der als Spitzenkandidat als gesetzt gilt, hatte kurz vor dem Parteitag einen Wahlwerbespot mit Bildern aus seiner Jugend in der DDR veröffentlicht. Darin sagt er über die Deutschen: „Wir lieben Ordnung, wir sind fleißig, wir sind ehrlich, vielleicht sogar etwas naiv.“

Bundestags-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel verabschiedete sich erst einmal aus dem Rennen um die die Spitzenkandidatur. Sie begründete dies am Samstag mit dem Gezerre um das noch ungeklärte Verfahren zur Nominierung von einem oder zwei Spitzenkandidaten.

„Zum einen ist der Bundesparteitag als höchstes Beschlussgremium gefragt, über die Kandidatur zu entscheiden, zum anderen wurde im Vorfeld durch die Mehrheit des Bundesvorstandes eine Mitgliederbefragung initiiert, deren Ergebnis nicht ignoriert werden kann“, erklärte die Vorsitzende der Bundestagsfraktion. „Dieser widrige Umstand hat mich zum Entschluss gebracht, auf diesem Parteitag nicht für die Spitzenkandidatur zur Verfügung zu stehen“, fügte Weidel hinzu. Ob sie, falls die Frage nicht auf dem Parteitag, sondern später per Mitgliederentscheid geklärt werden sollte, antreten würde, ließ sie offen.

Am Freitagabend hatte die Partei ihre Wahlkampagne für die Bundestagswahl vorgestellt. „Deutschland. Aber normal“, ist der zentrale Slogan. Was die AfD für „normal“ hält, wollten die Spitzenkandidaten auf einer Pressekonferenz nicht eindeutig beantworten. Die Kampagne wirkt zahmer als in vergangenen Wahlkämpfen, bietet aber auch für radikale Kräfte Anknüpfungspunkte im Wahlkampf.

Gegenproteste zu Beginn des Parteitags

Jörg Meuthen, der seit 2015 als einer von zwei Vorsitzenden an der Spitze der Partei steht, war zuletzt unter Druck geraten. Er hat seit dem vergangenen Jahr mehrfach die Anhänger der Rechtsextremen um den Thüringer AfD-Chef Björn Höcke gegen sich aufgebracht – unter anderem durch den Rauswurf des früheren Brandenburger Landesvorsitzenden Andreas Kalbitz. Das Aktionsbündnis „Stoppt die AfD“ hat zu einem Protest mit Abstand und Maske zu Beginn des Parteitages aufgerufen. Eine Fahrraddemonstration mit rund 100 Teilnehmern machte sich auf den Weg zur Messe, die durch ein starkes Polizeiaufgebot abgesichert wurde.

Proteste gegen den AfD-Parteitag in Dresden. © Quelle: Getty Images

Auch die Delegierten im Saal müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Wer von dieser Verpflichtung durch ein ärztliches Attest befreit ist, erhält ein rotes Schlüsselband. Essen darf nur verpackt angeboten werden. Die Zahl der Journalisten und Gäste ist aus Infektionsschutzgründen begrenzt. Zu den Corona-Skeptikern in der AfD gehört der bayerische Bundestagsabgeordnete Hansjörg Müller. Am Vorabend des Parteitages schrieb er in einer Pressemitteilung: „Ja, es gibt das Corona-Virus, aber unser Immunsystem ist darauf gepolt, dass es damit zurechtkommt.“