AfD: Partei der Selbstverharmloser

Berlin. Die AfD kann sich zurückhalten. Ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl hat es die Partei auf dem Bundesparteitag in Dresden vermieden, ihre internen Querelen erneut auf offener Bühne auszutragen. In Kalkar Ende November hatte Parteichef Jörg Meuthen unter großem internen Protest davor gewarnt, sich allzu sehr dem „Querdenker“-Milieu zu nähern. In Dresden arbeitete er sich an den äußeren Feinden ab, besonders am neuen Hauptgegner, den Grünen. Die wollten den „Sozialismus“, die AfD die „Freiheit“. Der Slogan „Freiheit statt Sozialismus“ stammt von der West-CDU des Jahres 1976.

Man ist gerne nostalgisch bei der AfD. Und man wäre so gerne „normal“. „Deutschland – aber normal“ ist der zentrale Slogan für die Bundestagswahl. Das klingt harmlos und soll es auch. „Selbstverharmlosung“ hat der neurechte Vordenker Götz Kubitschek die Strategie genannt, die „emotionale Barriere“ der Wahlbürger gegen eine radikale Partei wie die AfD einzureißen.

Die AfD tagt in Dresden: Ein Parteitag mit besonders viel Brisanz. Die rechtspopulistische Partei erwartet auf ihrem Bundesparteitag rund 600 Gäste. Draußen blockierte ein linkes Bündnis die Zufahrtswege.

„Normal“, das kann alles sein, in unterschiedlichen Abstufungen der Radikalität. Für Meuthen besteht eine „normale“ Familie „aus Vater, Mutter und Kindern“ Die Normalität reicht nicht einmal bis zur AfD-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel, die mit ihrer Partnerin zwei Kinder großzieht. Für den sächsischen Landesvorsitzenden Jörg Urban ist es normal und erstrebenswert, dass die AfD Volkspartei ist wie in seinem Bundesland - der Westen müsse erst vom „kulturmarxistischen Gift“ geheilt werden.

Die AfD ist in Dresden kein bisschen weniger radikal geworden. Der verbale Schulterschluss zu den Corona-Demonstranten ist noch enger geworden, der Bundestagswahlkampf ist als Anti-Lockdown-Kampagne angelegt. Alle hoffen auf einen Triumph bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Anfang Juni – in einem der extremsten Landesverbände. Die AfD mag sich „normal“ finden. Harmlos ist sie auf keinen Fall.