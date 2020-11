„Sozialnationalistische Richtung“? AfD-Frau Weidel bricht Interview nach Frage zur Sozialpolitik ab

Anzeige

Anzeige

Kalkar. AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel hat ein Interview mit dem TV-Sender Phoenix abgebrochen, in dem sie auf die Sozialpolitik der AfD angesprochen wurde.

Die AfD hält an diesem Wochenende in Kalkar in Nordrhein-Westfalen ihren Bundesparteitag mit 500 Delegierten. Die Partei will dabei unter anderem über eine Ausrichtung ihrer Sozialpolitik entscheiden.

Diese sei von Kritikern auch als “sozialnationalistische Richtung” beschrieben worden, sagte der Phoenix-Moderator und verwies auf einen Presseartikel. Weidel reagierte empört. “So eine Art der Fragestellung lehne ich ab”, sagte sie. Nach einer “nationalsozialistischen” Politik gefragt zu werden halte sie für unseriös. Sie brach das Interview ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Weidel empfiehlt “Querdenker”-Demos

Weidel wurde in dem Interview auch auf die Rede von Parteichef Jörg Meuthen angesprochen. Dieser hatte die Parteimitglieder zu mehr Disziplin aufgerufen und kritisiert, dass sich die AfD zu sehr mit der “Querdenker”-Bewegung solidarisieren würde.

“Ich kann jedem empfehlen, der versucht, diese Bewegung zu diffamieren, einfach mal eine “Querdenken”-Demo zu besuchen”, sagte Weidel und betonte die Verfassungswidrigkeit des Infektionsschutzgesetzes. “Die Leute sind zu Recht auf die Straße gegangen.”

Meuthen hatte die Partei in seiner Rede aufgefordert, sich klar von Provokateuren zu distanzieren. Auf die Frage, ob sich die AfD denn zukünftig in ihrer Wortwahl zurückhalten werde, wies Weidel jede Kritik zurück.

“Wir machen das schon längst”, sagte sie und verwies auf die Regelung, dass ehemalige NPD-Mitglieder nicht in die Partei beitreten könnte. “Die AfD stellt keine NPDler auf, so wie es die CDU tut”, sagte sie.