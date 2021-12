Nächster AfD-Bundestagsabgeordneter tritt aus Fraktion und Partei aus - Huber folgt Witt

Anzeige

Berlin. Die AfD-Bundestagsabgeordneten Uwe Witt und Johannes Huber wollen aus Fraktion und Partei austreten. Huber kündigte in einer Mitgliedergruppe der bayrischen AfD seinen Rückzug an. Er mache damit einen „klaren Schnitt“. Huber verwies als Begründung auf einen umstrittenen Telegram-Post über Trickserei bei Corona-Tests, der kürzlich abgesetzt wurde, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet. Huber will sein Mandat behalten. Der dpa wurde Hubers Schritt bereits bestätigt.

Witt war als Reaktion auf „Grenzüberschreitungen“ von AfD-Mitgliedern aus der Partei und der Fraktion zurückgetreten. Sein Mandat will der Abgeordnete aus Schleswig-Holstein, der als Vertreter der moderaten Strömung in der AfD galt, weiter ausüben.

In einem Schreiben an die AfD-Bundesgeschäftsstelle und die Landesgeschäftsstelle der Partei in Kiel, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, führte Witt weiter aus, er habe öffentlich immer „klare Positionen in Bezug auf parteiinterne Vorgänge“ artikuliert. Zudem habe er darauf hingewiesen, dass er Konsequenzen ziehen würde, falls „diese benannten Grenzüberschreitungen innerhalb der Partei die Bundestagsfraktion erreichen sollten oder der Bundesvorstand keine klare Kante bei Grenzüberschreitungen von Parteimitgliedern beweist“.

Er werde sich öffentlich Mitte Januar zu seinem Austritt aus Partei und Fraktion äußern, sagte Witt auf Anfrage. Der Abgeordnete ist Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Er gehörte dem Bundestag bereits in der vergangenen Wahlperiode an, damals noch als Mitglied des AfD-Landesverbandes Nordrhein-Westfalen.