AfD-Basis soll bis Ende Mai ein Spitzenduo wählen

12. Bundesparteitag der Alternative für Deutschland am 10.04.2021 in der Messe Dresden in Dresden Dr. Alice Weidel Stellvertretende Bundessprecherin AfD , links - Tino Chrupalla Bundessprecher Afd , rechts *** 12 Federal Party Congress of the Alternative for Germany on 10 04 2021 in the Messe Dresden in Dresden Dr Alice Weidel Deputy Federal Spokesperson AfD , left Tino Chrupalla Federal Spokesperson Afd , right xRx. © Quelle: imago images/Revierfoto