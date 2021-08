AfD-Anhänger informieren sich oft über soziale Medien und leben im „eigenen Informationskosmos“

Anzeige

Stuttgart. In einer neuen Studie der Universität Hohenheim in Stuttgart stellte sich heraus, dass AfD-Anhänger besonders häufig das Internet und soziale Medien nutzen, um sich über das politische Geschehen zu informieren. Im Gegensatz zu Wählern anderer Parteien nutzen sie die Plattformen und Websites deutlich häufiger. Am weitesten verbreitet sind laut der Studie Youtube, Facebook und Whatsapp, die dadurch auch bei der kommenden Bundestagswahl am 26. September eine große Rolle spielen werden.

Auffällig ist zudem, dass auch die Linken besonders häufig soziale Medien und Websites zur politischen Information nutzen, während Anhänger von Union und SPD eher auf die klassischen Medien wie Radio und Zeitung, insbesondere aber das Fernsehen setzen.

„Viele AfD-Anhänger leben in ihrem eigenen Informationskosmos, der wenig mit der Welt der anderen Wählergruppen zu tun hat“, zitiert die „Zeit“, die zuerst über die Ergebnisse der Studie berichtet hatte, den Leiter des Lehrstuhls Kommunikationswissenschaft der Hochschule, Frank Brettschneider.

Die AfD-Wähler der Studie gaben in der Befragung an, ein besonders hohes Interesse an Politik zu haben.

Generell sind die AfD-Anhänger eher unzufrieden mit der Lebensqualität in Deutschland. Knapp drei Viertel der Befragten stuften diese im Schnitt als positiv ein – aber nur 28 Prozent der AfD-Wähler. Ebenso im Hinblick auf die Wirtschaftslage: Im Schnitt sehen 54 Prozent die Lage positiv, aber nur 18 Prozent der AfD-Anhänger.

Für die Studie wurden vom 16. Juli bis 1. August bundesweit insgesamt 20.095 Wahlberechtigte befragt.