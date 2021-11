Äthiopien: Tigray-Rebellen wollen Allianz mit anderen Widerständlern

Anzeige

Nairobi. Aufständische Kämpfer aus der äthiopischen Region Tigray wollen mit anderen Rebellen und Oppositionsgruppen eine Allianz gegen Ministerpräsident Abiy Ahmed bilden. Die neue „Vereinigte Front äthiopisch-föderalistischer Kräfte“ wolle ein Übergangsabkommen für das Land erreichen, damit Abiy so schnell wie möglich abgelöst werden könne, sagte Organisator Yohanees Abraha der Nachrichtenagentur AP. Die Unterzeichnung solle am Freitag in Washington erfolgen.

Der Allianz sollen den Angaben zufolge die Oromo-Befreiungsarmee und sieben weitere Gruppen aus dem ganzen Land angehören. Das Bündnis sei sowohl politisch, als auch militärisch, sagte Yohanees. „Der nächste Schritt wird natürlich sein, Treffen zu beginnen und mit anderen Staaten, Diplomaten und internationalen Akteuren in Äthiopien und im Ausland zu sprechen“, sagte er. Einen Austausch mit der äthiopischen Regierung habe es noch nicht gegeben.

Der Sprecher der Oromo-Befreiungsarmee, Odaa Tarbii, bestätigte die Pläne und sagte, ob Abiy gewaltsam gestürzt werde, hänge von der Regierung und den Ereignissen in den kommenden Wochen ab. „Natürlich würden wir es vorziehen, einen friedlichen und ordentlichen Übergang bei der Ablösung Abiys zu haben“, sagte Odaa. Daran müssten alle Beteiligten mitarbeiten. Viele Mitglieder von Abiys Wohlstandspartei müssten sich jedoch gründlichen Ermittlungen stellen und würden möglicherweise strafrechtlich verfolgt.

Tausende Menschen bisher gestorben

Abiy hatte nach Auseinandersetzungen mit der regionalen Führung in Tigray vor einem Jahr die Armee in das Gebiet geschickt. Die Regionalregierung floh und ging in den Untergrund. Im Frühsommer eroberten ihre Kämpfer die Hauptstadt Mekele zurück und rückten in den vergangenen Tagen weiter vor. Abiy rief daraufhin den Notstand aus. Der Konflikt hat bereits Tausende Menschen das Leben gekostet. Einem UN-Bericht zufolge gab es zahlreiche Menschenrechtsverletzungen.

Abiys Sprecherin Billene Seyoum twitterte mit Blick auf die neue Allianz am Donnerstag: „Alle Außenseiter, die den demokratischen Prozess abgelehnt haben, den Äthiopien eingeleitet hat, können nicht für Demokratisierung sein.“ Einen weiteren Kommentar wollte sie nicht abgeben.

Politiker aus Tigray hatten vor Abiys Amtsantritt lange die Zentralregierung dominiert. Abiy drängte ihren Einfluss nach seinem Amtsantritt 2018 zurück und gab anderen politischen Kräften mehr Freiraum. Unter anderem konnten Oppositionelle aus dem Exil heimkehren.