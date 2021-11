Großbritannien ruft Staatsbürger zu Ausreise aus Äthiopien auf

Anzeige

London. Wegen des gewaltsamen Konflikts in Äthiopien hat Großbritannien seine Staatsbürger zur Ausreise aufgefordert. Briten sollten das ostafrikanische Land verlassen, „solange kommerzielle Flüge noch verfügbar sind“, teilte das Außenministerium am Dienstag in London mit. Wahrscheinlich werde es in den kommenden Tagen sehr viel schwieriger, herauszukommen. Für Briten gilt nun mit Ausnahme des Hauptstadt-Flughafens eine Reisewarnung für das gesamte Land. Deutschland rät Bundesbürgern bislang lediglich, zu prüfen, ob ihre Anwesenheit „zwingend erforderlich“ ist.

Mit knapp 115 Millionen Einwohnern ist Äthiopien in Afrika das Land mit der zweitgrößten Bevölkerung. Der Vielvölkerstaat galt lange als Stabilitätsanker der Region. Nun droht er durch die Kämpfe zu zerfallen. Die Zentralregierung ist geschwächt. Der Konflikt zwischen Addis Abeba und der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF), der vor etwa einem Jahr begann, hat sich mittlerweile auf weitere Landesteile ausgeweitet. Gemeinsam mit Rebellen der Oromo Liberation Army rückt die TPLF auf Addis Abeba vor.