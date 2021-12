Ärger um den RKI-Chef: Wie sich Wieler verteidigt und Lauterbach Kritik übt

Anzeige

Berlin. Für Karl Lauterbach ist die Sache eindeutig: Ob er denn noch zu RKI-Präsident Lothar Wieler stehe, wird der Gesundheitsminister am Mittwoch in der Bundespressekonferenz gefragt, nachdem das Robert-Koch-Institut (RKI) am Vortag unabgesprochen mit Forderungen nach umgehenden und weitreichenden Corona-Schutzmaßnahmen die Bund-Länder-Konferenz überrascht hatte. „Das lässt sich leicht beantworten“, so der SPD-Politiker. „Sonst säße er hier nicht.“

Dass er aber sauer über Wieler ist, daraus macht der Gesundheitsminister dann doch keinen Hehl. Denn die Frage, ob er verärgert sei, beantwortet er mit einem vielsagenden: „Das sind Interna“. Und später wird er betonen, die Abstimmung zwischen dem Gesundheitsministerium und Wielers RKI über Veröffentlichungen könne noch „optimiert werden“.

Video Lauterbach: Omikron-Welle lässt sich nicht mehr verhindern

Grundsätzlich sei es so, dass es in seinem Ministerium keinerlei Zensur gebe, was wissenschaftliches Arbeiten betreffe, so Lauterbach, der als Minister quasi Wielers Chef ist. „Insofern bin ich dankbar, wenn mich wissenschaftliche Auswertungen erreichen. Aber hier war es so, dass sie mich eben nicht vor der eigentlichen Sitzung erreicht haben.“

Der Auslöser

Was war passiert? Kurz vor Beginn der Bund-Länder-Gespräche am Dienstag hatte das RKI eine Aktualisierung seiner sogenannten „Control-Covid“-Strategie veröffentlicht, in der „sofortige maximale Kontaktbeschränkungen“ gefordert werden – wohl wissend, dass sich die Ampelkoalition längst darauf geeinigt hatte, die Maßnahmen erst am 28. Dezember in Kraft zu setzen. Denn Beschränkungen zu Weihnachten wollen die neuen Koalitionäre den Deutschen nicht zumuten.

Wieler verteidigte sich zwar am Mittwoch mit der Bemerkung, zu diesem Zeitpunkt habe es noch gar keine Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz gegeben. Doch die Beschlussvorlagen waren da längst bekannt.

Außerdem hatte Lauterbach einen Lockdown über Weihnachten bereits am Wochenende öffentlich ausgeschlossen. Das konnte er ohne Gesichtsverlust tun, weil der neue Expertenrat der Bundesregierung in seiner dramatisch klingenden Stellungnahme über die Gefahren der bevorstehenden Omikron-Welle keinen konkreten Zeitpunkt für neue Beschränkungen genannt, sondern nur „Handlungsbedarf bereits für die kommenden Tage“ angemahnt hatte.

Zufall? Daran glaubt niemand

An einen Zufall für die Veröffentlichung, auf die das RKI auch noch per Twitter aufmerksam gemacht hat, glaubt in der Koalition niemand. Wieler, so wird angenommen, habe Druck aufbauen wollen, weil ihm die Stellungnahme des Expertenrates, dem er selbst angehört, zu halbherzig war.

Bereits in der Verhandlungsrunde am Dienstag äußert sich Lauterbach kritisch zu Wielers Vorstoß. Und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) nutzte ihn für Kritik an der Ampel. Er sprach von einer „chaotischen Informationslage“ des Bundes, die zur Verunsicherung führe.

Wieler sagt, das sei seine Aufgabe

Der RKI-Präsident stellte die Veröffentlichung am Mittwoch hingegen als normalen Vorgang dar. Der Expertenrat habe lediglich dazu aufgefordert, etwas zu tun, ohne genauer zu sagen, was. Das RKI sei die Institution, die das „in konkrete Empfehlungen ummünzt“. Das sei schließlich seine Aufgabe.

„Wir machen seit Jahren Empfehlungen, immer wieder Empfehlungen. Und die werden wir auch weiter machen, dazu sind wir sogar verpflichtet“, so der RKI-Präsident. Die Umsetzung dieser Empfehlungen sei dann aber Aufgabe der Politik. „Ich mache meine Arbeit, und die ist in erster Linie wissenschaftlich fundiert“, fügte er schon fast trotzig hinzu.

Mehr Öl wollte Wieler dann aber offenbar nicht ins Feuer gießen. Und so lobte er dann die von Bund und Ländern für die Zeit nach Weihnachten beschlossenen Maßnahmen trotz seiner deutlich weitergehenden Empfehlungen als „sehr, sehr gut“. „Es sind stringente Maßnahmen, die werden das Infektionsgeschehen verlangsamen“, sagte er.

Ob er selbst die Maßnahmen für ausreichend hält, wollte der RKI-Präsident aber nicht sagen: „Ob ich zufrieden oder unzufrieden bin, ist völlig irrelevant.“