Ärger über Spahn-Ankündigung: Ärzte im Saarland kündigen Impfstopp an

Saarbrücken. Zahlreiche niedergelassen Ärzte im Saarland haben angekündigt, in ihren Praxen keine Corona-Impfungen mehr anzubieten. Das hat die Kassenärztliche Vereinigung des Saarlandes (KV) am Montag mitgeteilt. Grund dafür sei die Ankündigung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), die Liefermengen von Biontech auf 30 Dosen pro Arzt zu begrenzen. Damit „würgt der Bundesgesundheitsminister den Impfturbo ab und verursacht Chaos in den Praxen“, so die KV.

In den saarländischen Praxen seien bereits „zigtausende“ Impftermine für die kommenden Wochen vergeben. Sowohl die Praxen als auch die Impfwilligen gingen davon aus, dass der breit akzeptierte Impfstoff von Biontech eingesetzt werde. Die Kassenärztliche Vereinigung befürchtet, dass nun bundesweit Millionen Menschen angerufen werden müssen und Millionen unerfreuliche, konfliktbeladene Gespräche drohen.

Die Ankündigung von Spahn sorgte aber nicht nur im Saarland für Protest bei Ärzten. „Wenn die Politik das durchzieht, dann bin ich raus“, sagte etwa der Allgemeinmediziner Arne Krüger aus Lünen (NRW) dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Auch in Baden-Württemberg beklagten mehrere Ärztinnen die Deckelung der Biontech-Impfdosen in einem Brief an die Kassenärztliche Vereinigung (KV) und drohten mit einem Impfstopp.