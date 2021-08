Abzug aus Afghanistan: Bidens riskanter Wettlauf mit der Zeit

Anzeige

Washington. Die Worte des Präsidenten waren mit Bedacht gewählt. Eine „unglaubliche Operation” laufe gerade am Flughafen von Kabul ab, lobte er: „Wir haben die Fähigkeit erhöht, die Leute herauszuholen, die wir herausholen wollen.” Doch eilig schob Joe Biden eine Warnung hinterher: „Es kann noch viel schiefgehen.”

Die ambivalente Fernsehbotschaft umreißt das Dilemma, in dem sich Biden nach seinem viel kritisierten Rückzug aus Afghanistan befindet: Zwar haben die Amerikaner und ihre Alliierten die Evakuierungsflüge zuletzt massiv beschleunigen können, sodass nach Angaben des Weißen Hauses seit dem 14. August insgesamt rund 37.000 Menschen aus dem Land gebracht werden konnten.

Doch am Flughafen von Kabul herrscht nach Augenzeugenberichten weiter Chaos. Und mit jedem Tag der Rettungsaktion wächst die Gefahr eines blutigen Anschlags.

Chaos am Flughafen: Tausende Menschen hoffen am Airport von Kabul auf eine Ausreise. US-Soldaten versuchen, Ordnung zu halten. © Quelle: ZUMAPRESS.com

„Terroristen könnten versuchen, die Situation auszunutzen”, räumte Biden am Sonntag (Ortszeit) ein. Sein Sicherheitsberater Jake Sullivan gestand offen, die Bedrohung durch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sei akut: „Wir nehmen die Warnungen absolut todernst.”

Die militant-islamistischen Taliban, die nun in Afghanistan die Macht übernommen haben, und der IS sind tief verfeindet und haben sich in der Vergangenheit bekämpft. Die Horrorszenarien in Washington reichen von einem Raketenangriff auf ein startendes oder landendes Transportflugzeug bis zu einem Selbstmordattentat mit einem Sprengstoff-Laster auf die Menschenmenge vor dem Flughafen.

Ein Toter bei Feuergefecht am Flughafen

Ein Zwischenfall vom Montag illustriert die hochbrisante Lage: Da lieferte sich die Bundeswehr nach Angaben ihres Einsatzführungskommandos gemeinsam mit US-Soldaten und afghanischen Sicherheitskräften am Nordtor des Flughafens erstmals ein Feuergefecht mit unbekannten Angreifern. Ein afghanischer Soldat wurde getötet, drei weitere örtliche Sicherheitskräfte verletzt.

Erst am Sonntag hatte die US-Regierung behauptet, ihrem Militär sei es gelungen, den Zugang zum Flughafen für Ausreisewillige zu verbessern und die Sicherheitszone auszuweiten.

Der bisher chaotische Ablauf des Afghanistan-Rückzugs hat Biden im eigenen Land viel Kritik eingebracht. Bei einer aktuellen Umfrage des Senders CBS sprechen sich zwar 63 Prozent für die Beendigung des Krieges aus, aber nur 47 Prozent sind mit der Durchführung zufrieden. Die Zufriedenheitswerte für den Präsidenten sanken innerhalb eines Monats von 59 auf 50 Prozent.

Entschieden verteidigte Biden seine Entscheidung: „Eine Evakuierung von mehreren Tausend Menschen aus Kabul wäre hart und schmerzhaft geworden – ganz gleich, wann wir damit begonnen hätten.”

Nun drückt der Präsident mächtig aufs Tempo. Alleine in den 24 Stunden bis Montagmorgen wurden nach Angaben des Weißen Hauses vom US-Militär rund 10.400 Amerikanerinnen, Amerikaner und afghanische Ortskräfte mit Familien ausgeflogen. Die Verbündeten (darunter Deutschland) brachten in der Zeit weitere 5900 Menschen außer Landes.

Biden hat zugesagt, dass jeder US-Bürgerinnen und Bürger, der dies wünsche, ausgeflogen werde. Zu den Ortskräften gibt es keine definitive Zusage. Auch ist unklar, wie viele Amerikanerinnen und Amerikaner sich noch in Afghanistan aufhalten. In der vergangenen Woche hatte die Regierung ihre Zahl auf 15.000 geschätzt. Seither sollen rund 2500 evakuiert worden sein.

Jedenfalls zeichnet sich ab, dass die Luftbrücke kaum bis zu dem mit den Taliban vereinbarten Enddatum am 31. August abgeschlossen werden kann. Das räumt auch Biden indirekt ein. „Unsere Hoffnung ist, dass wir nicht verlängern müssen, aber es gibt Diskussionen”, sagte er am Sonntag.

Von den Taliban aber kam zumindest öffentlich postwendend eine klare Absage: „Würden die USA oder Großbritannien zusätzliche Zeit erbitten, um die Evakuierungen fortzusetzen, wäre die Antwort ein Nein”, sagte deren Sprecher Suhail Schahin am Montag und nannte die Frist zum Monatsende „eine rote Linie”.