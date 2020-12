Abschiebungen nach Syrien: Innenminister tragen Streit offen aus

Anzeige

Berlin. Normalerweise sind Pressekonferenzen, in denen Politiker unterschiedlicher Parteien gemeinsam auftreten, harmonische Veranstaltungen. Auch wenn gegensätzliche Meinungen zu einem Thema bestehen, bemühen sich die Beteiligten darum, dies in diplomatische Formeln zu kleiden - so dass es für Unkundige manchmal nahezu unsichtbar bleibt. Nach der Innenministerkonferenz am Donnerstag und Freitag und den Beratungen über eine Aufhebung des Abschiebestopps nach Syrien war das anders.

Hans-Georg Engelke, Staatssekretär im Bundesinnenministerium und bei der Pressekonferenz am Freitag Vertreter des in Corona-Quarantäne befindlichen Hausherrn Horst Seehofer (CSU), sagte, Deutschland dürfe “kein Schutzraum” für terroristische Gefährder sein. Und allein unter den syrischen Flüchtlingen gebe es 89. Ein Abschiebestopp signalisiere ihnen, dass sie so oder so bleiben könnten – egal, was sie getan hätten. Darum müsse jeder Einzelfall künftig geprüft werden.

Keine diplomatischen Beziehungen

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) schloss sich dieser Meinung ausdrücklich an. Er verwies in dem Zusammenhang darauf, dass manche Flüchtlinge aus Nachbarländern freiwillig nach Syrien zurückkehrten oder ihren Urlaub dort verbrächten. Infolgedessen gebe es offenkundig Wege dorthin, so Herrmanns Botschaft; auch sei das Leben im Land nicht überall unzumutbar.

Dem widersprach Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hingegen ganz entschieden. Er nannte den Vorstoß “populistisch”. Bei dem Regime des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad handle es sich um ein “Verbrecher-Regime”, zu dem ja auch gar keine diplomatischen Beziehungen bestünden. Direkte Flugverbindungen fehlten ebenfalls. Pistorius fügte hinzu: “Wir leben in einer Zeit, in der das Prinzip ‚Auge um Auge’ nicht gilt.”

Er betonte, dass auch SPD-regierte Länder Gefährder nach Syrien abschieben würden, wenn es menschenrechtlich vertretbar und praktisch möglich sei. Doch sei dies eben nicht der Fall. Insofern stellten die unionsgeführten Länder mit dem Abschiebestopp etwas ganz und gar Unrealistisches in Aussicht. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD), warnte vor einem Glaubwürdigkeitsverlust der Politik.

Engelke und Herrmann konterten. Sie sagten, es gelte nicht nur die Menschenrechte der Gefährder zu beachten, sondern auch die Menschenrechte der Menschen in Deutschland. Das sei nicht populistisch. Herrmann attackierte seinerseits Außenminister Heiko Maas (SPD). Dieser erkläre allein Kontakte zum Assad-Regime zum Tabu-Thema, Kontakte zu vergleichbaren Regimen jedoch nicht. So sei seine Politik “in der Sackgasse gelandet”.

Keine “Politiker-Show”

All das war – man sah es auch an der Körpersprache – von beiden Seiten sehr ernst gemeint und keine “Politiker-Show”.

Da ein gemeinsamer Beschluss entsprechend ausblieb, läuft der seit 2012 geltende Abschiebestopp nach Syrien nun formal aus. Es wird fortan jeder Einzelfall geprüft. Damit, dass es alsbald Abschiebungen nach Syrien geben wird, rechnet unter den Innenministern dennoch niemand.