Abriegelung deutscher Städte? Das darf der Katastrophenschutz

Berlin. Ob sich das Coronavirus demnächst zur Pandemie entwickelt oder zum Sommer hin wieder abebbt, ähnlich wie bei der Grippe, bewerten Experten unterschiedlich. Tatsache ist jedoch, die Zahl an Corona-Infizierten steigt derzeit in Europa. Mit der Abriegelung mehrerer norditalienischer Kommunen stellt sich die Frage, ob dies auch ein Szenario für deutsche Städte wäre.

Berlins Innensenator sagt, der Katastrophenschutz ist vorbereitet

Andreas Geisel (SPD), Innensenator von Berlin, sagte dazu am Dienstag: „Die Frage ist, wie wirksam ist das, und funktioniert das in einer 3,7-Millionen-Einwohner-Stadt so umfassend wie das in oberitalienischen Kleinstädten der Fall ist. Aber ja, wir machen uns auch über diese Fragen Gedanken.“

Wie die B. Z. berichtet, ist laut Geisel der Katastrophenschutz in Berlin vorbereitet. „Wir haben die entsprechenden Katastrophenschutzpläne. Und würden, wenn es notwendig wäre und eine entsprechende Gefahrensituation festgestellt wird, solche Dinge auch veranlassen können.“

Abriegelung Berlins rein hypothetisch

Wie genau die Abriegelung der Hauptstadt tatsächlich von statten gehen würde, konnte der Innensenat auf Nachfrage aber nicht konkret beantworten. Am Mittwoch hieß es von einem Sprecher der Innenverwaltung: „Der Innensenator hat seine Äußerungen gestern im Zusammenhang mit dem Katastrophenschutz getätigt, für den er verantwortlich ist. Die Auslösung des Katastrophenfalls steht momentan überhaupt nicht zur Debatte. Im hypothetischen Fall, dass sich die Corona-Infektion zu einem Katastrophenfall entwickeln würde, griffen Instrumente und Maßnahmen, die im Katastrophenschutzgesetz geregelt sind. Davon sind wir derzeit meilenweit entfernt. Eine Abriegelung der Stadt (oder Teile davon) steht überhaupt nicht zur Diskussion.

Schulen schließen und Orte abriegeln rechtlich möglich

Welche Maßnahmen kurzfristig nicht nur in Berlin, sondern auch anderswo ergriffen werden können, erklärt Tobias Arbinger, Sprecher des Gesundheitsministeriums Brandenburg. Demnach enthält das Infektionsschutzgesetz eine Generalermächtigung, wonach Behörden notwendige Maßnahmen zur Abwehr drohender Gefahren durch das Auftreten übertragbarer Krankheiten ergreifen können. “Maßnahmen wie die Absage von Großveranstaltungen oder die vorübergehende Schließung von Schulen und sogar die Abriegelung von Ortschaften sind rechtlich möglich, hier derzeit aber nicht geplant. Wie bei allen behördlichen Maßnahmen gilt auch beim Infektionsschutz, die Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit zu wahren.”

Laut Brandenburger Gesundheitsdienstgesetz sind Infektionsschutzmaßnahmen der Landkreise und der kreisfreien Städte sogenannte Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung. “Das Aufsichts- und Weisungsrecht hat das Gesundheitsministerium. Wenn notwendig, könnte im Rahmen einer Amtshilfe zur Umsetzung von Maßnahmen auch die Polizei hinzugezogen werden”, so Arbinger weiter.

Im Katastrophenfall muss die Bevölkerung mithelfen

Im Katastrophenschutzgesetz für Berlin etwa sind Zuständigkeiten und Maßnahmen für den Ernstfall verankert. So haben sich Hilfsorganisationen wie der Arbeiter-Samariter-Bund, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter-Unfall-Hilfe und der Malteser Hilfsdienst verpflichtet, auf Basis des Katastrophenschutzgesetzes (KatSG) mitzuwirken.

Im Notfall wäre aber auch die Berliner Bevölkerung gefragt und müsste Unannehmlichkeiten hinnehmen. Paragraph 8 des Gesetzes über die Gefahrenabwehr bei Katastrophen besagt, dass die Behörden unter gewissen Voraussetzungen Personen zur Mitwirkung bei der Katastrophenabwehr in Anspruch nehmen können. So könnten sie etwa Grundstücke, Gebäude, Schiffe oder Fahrzeuge nutzen und beanspruchen. Auch das Entfernen von Zäunen, Pflanzen, baulichen Anlagen, Schiffen, Fahrzeugen oder sonstigen Gegenständen durch die Katastrophenschutzbehörden müssten erduldet werden. Schäden, die dabei entstehen – ob bei der Inanspruchnahme oder durch freiwillige Hilfeleistung – werden jedoch ersetzt.