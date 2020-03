Lehnen Ramelow und Höcke ab – Thüringer FDP will nicht an Ministerpräsidentenwahl teilnehmen

Anzeige

Erfurt. Die Thüringer FDP-Fraktion will bei der Ministerpräsidentenwahl am Mittwoch den Plenarsaal verlassen, um ihre Ablehnung sowohl des Linken-Politikers Bodo Ramelow als auch des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke auszudrücken. “Wenn Sie dokumentieren wollen, dass Sie beide Kandidaten ablehnen, können Sie an dem Wahlgang nicht teilnehmen”, sagte der Sprecher der Thüringer FDP-Fraktion, Thomas Philipp Reiter, am Dienstag. Zuvor hatte “Bild” darüber berichtet. Reiter argumentierte, dass die Stimmzettel keine Neinstimmen vorsähen. “Eine Enthaltung ist kein Nein”, erklärte er. Nach seinen Angaben gibt es einen Fraktionsbeschluss dazu.

Die FDP-Fraktion im Thüringer Landtag hat fünf Abgeordnete, von denen einer der geschäftsführende Ministerpräsident Thomas Kemmerich ist. Der 55-Jährige war am 5. Februar mit Stimmen von AfD, CDU und FDP gewählt worden und drei Tage später aufgrund des öffentlichen Drucks zurückgetreten.

Junge-Union-Chef Tilman Kuban fordert von der Thüringer Landes-CDU, bei der Wahl den Plenarsaal zu verlassen. Die CDU-Fraktion des Bundeslandes lehnte das ab.

RND/dpa