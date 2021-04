Abgeschossenes ukrainisches Flugzeug: Zehn Anklagen laut iranischen Medien

Anzeige

Teheran. Iranischen Medienberichten zufolge sind wegen des Abschusses eines ukrainischen Passagierflugzeugs im Januar 2020 zehn Personen angeklagt worden.

Das habe der scheidende Militärstaatsanwalt Gholamabbas Torki bei der Amtsübergabe an seinen Nachfolger Nasser Seradsch gesagt, meldeten die halbamtliche Nachrichtenagentur Isna und die Justiznachrichtenagentur Misan am Dienstag. Weitere Details wurden nicht genannt.

Die ukrainische Boeing 737-800 wurde am 8. Januar 2020 von der iranischen Flugabwehr kurz nach dem Start in Teheran abgeschossen, alle 176 Menschen an Bord kamen ums Leben. Teheran räumte drei Tage später ein, dass die Luftabwehreinheit das Passagierflugzeug mit einem amerikanischen Marschflugkörper verwechselt habe.

Iran hatte am selben Tag US-Truppen im Irak mit Raketen beschossen und war deshalb in erhöhter Alarmbereitschaft. Die Spannungen in der Region waren extrem hoch, weil die USA am 3. Januar den iranischen General Kassem Soleimani bei einem Drohnenangriff am Bagdader Flughafen getötet hatten.