Abgeordneter zurückgetreten: Er filmte live bei der Erstürmung des Kapitols

Washington. Angesichts drohender Beschuldigungen im Zusammenhang mit dem Sturm auf das US-Kapitol ist ein Abgeordneter des Staates West Virginia zurückgetreten. Der republikanische Politiker Derrick Evans teilte Gouverneur Jim Justice am Samstag schriftlich mit, er vollziehe den Schritt mit sofortiger Wirkung.

Evans muss mit einer Anklage wegen Betretens eines Sperrbereichs rechnen, nachdem er sich zusammen mit Randalierern im Kapitol per Livestream filmte. Am Freitag war der 35-jährige nach seiner Verhaftung in Huntington einem Bundesrichter vorgeführt worden. Ihm drohen bis zu anderthalb Jahre Gefängnis wegen unbefugten Betretens und Ruhestörung.

Evans übernimmt „volle Verantwortung“

In einer am Samstag veröffentlichten Erklärung übernahm Evans die „volle Verantwortung“ für sein Verhalten. Er hoffe damit, vom Parlament West Virginias eine „Wolke der Ablenkung“ vertreiben zu können. „Und, noch wichtiger, ich hoffe, es hilft dem Beginn des Heilungsprozesses, damit wir alle vorangehen und als „eine Nation, unter Gott“ zusammen kommen können“, schrieb Evans.

Ihm wurde vom FBI vorgeworfen, die Menge am Mittwoch ermutigt zu haben, das Kapitol zu betreten. Die Tage davor habe er seine 30 000 Facebook-Follower aufgerufen, für den abgewählten Präsidenten Donald Trump am Mittwoch in der Hauptstadt zu kämpfen.

Abgeordnete von Staatsparlamenten wollten Trump unterstützen

Abgeordnete von mindestens sieben anderen Staatsparlamenten waren nach Washington gereist, um Trump zu unterstützen und gegen die formelle Auszählung der Wahlleutestimmen im Kongress zu demonstrieren, womit der Sieg Joe Bidens bei der Präsidentenwahl im November offiziell bestätigt wurde. Nicht bekannt war zunächst, ob neben Evans auch andere Staatsabgeordnete bei dem Sturm auf das Kapitol dabei waren.