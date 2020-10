Abgeordnetengesetz: Die verpasste Chance

Anzeige

Berlin. Ein langer Gesetzgebungsprozess ist leider keine Garantie dafür, dass am Ende auch ein brillantes Regelwerk dabei herauskommt: Zwei Jahre hat sich der Bundestag mit Änderungen des Abgeordnetengesetzes beschäftigt und diese am Mittwoch verabschiedet. Leider ist er dabei hinter dem Möglichen zurückgeblieben. Das neue Gesetz enthält zwar wichtige und sinnvolle Passagen. Beispielsweise regelt es künftig genauer, für welche Tätigkeiten Mitarbeiter von Bundestagsabgeordneten eingesetzt werden dürfen und für welche nicht. Immerhin werden auch sie mit Steuergeld bezahlt.

Nach der Lobbyaffäre des Abgeordneten Philipp Amthor (CDU) war es nur folgerichtig und politisch wohl endgültig unumgänglich auch das Nicht-Anzeigen von Spenden und die verbotene Annahme von Zuwendungen für die Abgeordnetentätigkeit künftig zu sanktionieren - wobei man bei der Höhe des Ordnungsgelds bereits diskutieren kann, ob es wirklich abschreckend genug ist. Und dass eine entsprechende Regelung nicht schon vor Jahrzehnten in Kraft getreten ist, muss man sowieso befremdlich nennen.

Die Nebeneinkünfte bleiben weiter im Nebel

In einem zentralen Punkt bleibt das Gesetz aber definitiv hinter den Erwartungen zurück: Die Regierungskoalition hat es versäumt, mehr Transparenz bei den so umstrittenen Nebeneinkünften herzustellen. Die entsprechende Regelung im Abgeordnetengesetz bleibt unangetastet. Und so wird die Öffentlichkeit weiterhin nur sehr oberflächlich darüber informiert, wer zu welchem Zweck Abgeordneten wie viel Geld zukommen lässt. Eine verpasste Chance, Vertrauen zurückzugewinnen und aufzubauen.

Eine ähnliche Blöße sollten sich die Abgeordneten beim in Arbeit befindlichen Gesetz zu einem Lobbyregister nicht erlauben. Dort wird einer der Knackpunkte sein, ob die Pflicht zur Veröffentlichung von Lobbykontakten auch für die Ministerien gelten wird. Kommt es nicht so, wird 2020 kein gutes Jahr für mehr Glaubwürdigkeit in der Politik.