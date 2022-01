Ab Montag: Österreich beendet Lockdown für Ungeimpfte

Anzeige

Wien/Hannover. In Österreich endet am kommenden Montag der Lockdown für Ungeimpfte. Das gab Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Mittwoch in Wien bekannt. Die Lage in den Krankenhäusern sei trotz steigender Infektionszahlen ruhig. „Der Lockdown für Ungeimpfte ist eine der strengsten Maßnahmen, die man setzen kann. Die Situation in den Spitälern erlaubt es uns, diesen nun zu beenden“, sagte er.