Ab heute herrscht Corona-Chaos in Deutschland

Berlin. An diesem Montag beginnt eine neue Phase der Corona-Epidemie in Deutschland: die der vorsichtigen Lockerung der Regeln zur Eindämmung des Virus. Die Unsicherheiten sind groß, auch weil in jedem Bundesland andere Regeln gelten.

In Sachsen etwa sind öffentliche Gottesdienste wieder erlaubt, in anderen Bundesländern bleiben sie verboten. In Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein dürfen Geschäfte mit weniger als 800 Quadratmetern auch in großen Einkaufszentren öffnen, in Sachsen nur, wenn die Läden einen eigenen Außeneingang haben. Im Saarland und in Bayern bleiben die Shoppingmalls bis auf Weiteres zu.

Auch bei der Wiederaufnahme des Schulunterrichts und der Ausweitung der Kita-Notbetreuung gehen die Länder unterschiedliche Wege. In Sachsen, Berlin und Brandenburg kehren an diesem Montag Schüler der Abschlussklassen für Prüfungen und Vorbereitungen in die Schulen zurück. Einige Länder folgen noch in dieser Woche, andere erst im Mai. Die Kitas bleiben geschlossen, allerdings wird die Notbetreuung ausgeweitet. Wie genau, entscheidet jedes Land selbst.

Der Corona-Flickenteppich wird Realität

Was eigentlich vermieden werden sollte, wird nun Realität: Ein bundesdeutscher Corona-Flickenteppich. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) platzte bereits am Wochenende der Kragen. “Wir dürfen nicht durcheinanderlaufen wie ein Hühnerhaufen und uns gegenseitig abwechselnd mit Verschärfungen und Lockerungen überbieten”, schrieb er den Ministerpräsidenten der Länder via “Bild am Sonntag” ins Stammbuch. “Wenn wir jetzt die Nerven behalten, können wir einen zweiten Lockdown vermeiden. Deshalb ist ein gemeinsames Handeln von Bund und Ländern so wichtig”, sagte Altmaier.

Länderchaos herrscht auch bei der Maskenpflicht. Wer in Sachsen einkaufen oder Bahn und Bus fahren will, muss ab diesem Montag Mund und Nase bedecken. Mecklenburg-Vorpommern zieht kommende Woche nach, begrenzt die Plicht aber auf Nahverkehr und Taxis. Einzelne Städte wie Jena (Thüringen), Sulz am Neckar (Baden-Württemberg) und Wolfsburg (Niedersachsen) haben ebenfalls eine Maskenpflicht eingeführt, ansonsten gilt bundesweit nur eine Empfehlung.

Polizeigewerkschafter hatten das kritisiert und eine bundesweite Tragepflicht gefordert. “Je mehr Menschen einen Mund-Nasen-Schutz bei größeren Menschenansammlungen tragen, umso besser ist der eigene Schutz und der anderer vor einer möglichen Coronaviren-Übertragung”, sagte der Vizechef der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radek. Die Maskenpflicht sei im Verhältnis zu anderen Auflagen “der geringere Eingriff zum Zwecke der Minimierung des Ansteckungsrisikos”. Die Bundesregierung lehnt eine Pflicht allerdings bislang ab – auch weil Masken derzeit Mangelware sind.

Wie entwickeln sich die Zahlen?

Die Frage, die Politiker, Virologen und Mediziner in den kommenden Tagen umtreiben wird, ist die, wie sich die vorsichtigen Lockerungen auf das Infektionsgeschehen auswirken. Das erklärte Ziel der Bundesregierung ist es, den Reproduktionsfaktor (R-Wert), die Zahl derjenigen, die jeder Infizierte im Schnitt ansteckt, dauerhaft unter 1 zu halten. Derzeit liegt der Wert bei 0,8. Ab einem R-Wert von 1,1 könnte das deutsche Gesundheitssystem im Laufe des Jahres an seine Kapazitätsgrenze kommen, hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel gewarnt.

Die in Expertenkreisen diskutierte Vision einer “Herdenimmunität”, also die weitgehende Durchseuchung der Bevölkerung, hält die Bundesregierung für untauglich, um die Epidemie zu beenden. “Um nur die Hälfte der deutschen Bevölkerung in 18 Monaten zu immunisieren, müssten sich jeden Tag 73.000 Menschen mit Corona infizieren”, sagte Kanzleramtschef Helge Braun der Deutschen Presse-Agentur. “So hohe Zahlen würde unser Gesundheitssystem nicht verkraften und könnten auch von den Gesundheitsämtern nicht nachverfolgt werden. Die Epidemie würde uns entgleiten.”

Stattdessen setze die Bundesregierung darauf, Ansteckungen zu vermeiden und auf die Einsatzfähigkeit eines Impfstoffs zu warten.