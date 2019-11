Ab 19 Uhr im Livestream: Der “Berliner Salon” mit Außenminister Heiko Maas

Anzeige

Berlin. Bundesaußenminister Heiko Maas ist derzeit in aller Munde – und das nicht erst, seit er mit Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) wegen ihres Vorschlages zur Einrichtung einer internationalen Pufferzone in Nord-Syrien aneinander geraten ist. Der SPD-Politiker spielt eine wichtige Rolle - in der deutschen Außenpolitik genauso wie in seiner Partei.

Grund genug, dem Saarländer auf den Zahl zu fühlen. Welche Rolle sieht er für Deutschland in der Welt? Und wie soll die SPD wieder auf die Beine kommen? Diese und andere Fragen will RND-Hauptstadtbüroleiter Gordon Repinski Maas am Montagabend bei der Talkveranstaltung "Berliner Salon" des RND im China Club Berlin stellen.

Auch die Gäste aus den Regionen des Zeitungsnetzwerks bekommen die Gelegenheit, den Minister zu befragen.

Hier sehen Sie ab 19 Uhr den "Berliner Salon" des RND mit Heiko Maas im Livestream: